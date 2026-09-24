GettyImages Nel confronto tra Adidas Barreda e Skechers Seager chi vince?

Il guardaroba estivo è stato dominato dalle sneakerine, quelle scarpe a metà tra ballerina e sneakers che hanno fatto della comodità il loro punto di forza e che incredibilmente siamo riuscite a inglobare nel nostro guardaroba dandogli un mood contemporaneo e decisamente originale. Ora con l’arrivo dell’autunno un’altra variante delle sneakers sta apparendo all’orizzonte, le sneakers Mary Jane. I brand non si sono fatti sfuggire l‘occasione di inserirle nel loro catalogo. Nella vasta scelta, ci sono due modelli che si stanno contendendo lo scettro di sneakers Mary Jane più cool e sono le Adidas Barreda e Skechers Seager. Due modelli molto simili ma diversi che vale la pena conoscere meglio.

Le Adidas Barreda Mary Jane e il loro stile contemporaneo

Le Adidas Barreda Mary Jane rappresentano in pieno il DNA del brand perché combinano l’estetica retrò che da sempre contraddistingue le Adidas con una reinterpretazione in chiave contemporanea di un classico come le Mary Jane.

La tomaia in tessuto e i dettagli in pelle, si rifanno alla tipica scarpa da tennis, mentre la suola in gomma antiscivolo assicura stabilità e una buona aderenza al terreno.

La punta a T viene completata dalla presenza del cinturino regolabile che abbraccia il collo del piede regalando una calzata confortevole e stabile. Questo aspetto più il design compatto e flat fa delle Adidas Barreda Mary Jane scarpe versatili che si adattano a qualsiasi conformazione del piede sostenendolo passo dopo passo.

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Le Skechers Seager Power Hitter hanno un design sportivo

Le Skechers sono pensate per offrire comfort e praticità ogni volta che le indossi e le Seager Power Hitter non deludono. Il tessuto mesh della tomaia è morbido e traspirante, un mix che permette di regalare una sensazione avvolgente grazie anche alla tecnologia Stretch Fit. La soletta interna con di Air-Cooled Memory Foam e l’intersuola leggera e ammortizzante favoriscono libertà di movimento e stabilità grazie anche alla presenza del cinturino che dona un tocco di eleganza a una scarpa dal mood sportivo.

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Quale scegliere tra Adidas Barreda Mary Jane e le Skechers Seager Power Hitter?

Per citare un vecchio motto televisivo, la domanda nasce spontanea: qual è meglio tra Adidas Barreda Mary Jane e le Skechers Seager Power Hitter?

In realtà dipende molto da quello che cerchi in una scarpa perché entrambe reinterpretano le Mary Jane in chiave contemporanea e sportiva.

Per quanto riguarda le Adidas Barreda Mary Jane hanno un design vintage perfetto per chi è appassionato di outfit retrò ma con un tocco di modernità perché sono adatte un po’ a tutti gli stili. Nel complesso hanno un design essenziale e pulito che le rende perfette per un look casual e puoi abbinarle praticamente con tutto dai jeans, ai pantaloni di tessuto fino agli abiti e alle gonne.



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Le Skechers Seager Power Hitter, invece, hanno un’impostazione orientata maggiormente alla comodità e alla leggerezza più che al design. La scelta di puntare sul total black e il tessuto morbido dà alla scarpa un look minimal che non spicca nell’outfit, ma che comunque la rende molto versatile. Un po’ come succede per le Adidas Barreda Mary Jane anche le Seager Power Hitter le puoi abbinare praticamente con tutto.

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In sintesi, la scelta dipende molto da quello che cerchi da una sneakers Mary Jane, un modello fashion che caratterizza il look oppure una scarpa di carattere sì, ma che predilige il comfort.

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