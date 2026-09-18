Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elisabetta Canalis con i pantaloni rossi

I pantaloni rossi di Elisabetta Canalis sono la nostra nuova ossessione e anticipano un macro trend dell’autunno. L’estate è finita, ma con essa non la voglia di sfoggiare capi che siano colorati, risollevando l’umore con nuance che raccontano la stagione e che si fanno notare.

48 anni e una bellezza che non sembra destinata a sfiorire, Elisabetta Canalis non perde occasione per sfoggiare un Instagram il suo fisico mozzafiato, esaltato da look favolosi. L’ultimo è quello pubblicato in occasione del suo ritorno a Roma.

La showgirl è sbarcata in Italia da Los Angeles per affrontare i suoi numerosi impegni. Non solo le registrazioni di Tu Sì Que Vales, ma anche un’intervista a Verissimo e la presentazione di Physical Italia: da 100 a 1. Il nuovo reality show di Netflix in cui cento concorrenti si sfidano attraverso una serie di prove ed eliminazioni dirette.

Elisabetta Canalis stupenda con i pantaloni rossi su Instagram

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Elisabetta Canalis sfoggia un paio di pantaloni rossi. Un modello morbido e comodo, ma al tempo stesso chic, che la showgirl ha scelto di abbinare ad una semplice canotta nera, aderentissima ed effetto second skin.

Il look di Elisabetta Canalis anticipa le tendenze dell’autunno. I pantaloni rossi sono il nuovo trend da seguire e il segreto per creare outfit potenti e favolosi. La prossima stagione dunque, a dispetto degli scorsi anni, sarà caratterizzata da nuance accese con i pantaloni rossi eletti come capo jolly di ogni look.

Altro che toni neutri, durante l’autunno a dominare sarà il rosso. Con pantaloni in tessuti diversi, dal suede al jeans sino alla pelle. L’importante è osare e lasciare che questo pezzo diventi l’elemento chiave del look. L’effetto, come ci svela proprio Elisabetta Canalis, è davvero favoloso, con un colpo d’occhio che non lascia spazio ad altri dubbi: i pantaloni rossi sono cool.

Spesso di fronte ai pantaloni colorati, che siano baggy o aderenti, ci si blocca. Il dubbio? Come abbinarli nel modo giusto. In realtà la questione è più semplice di quanto sembra.

Per andare sul sicuro fai come Elisabetta Canalis e scegli un paio di pantaloni in suede con una canotta body di un colore neutro. Ti piace osare? Allora punta sulla versione sportiva dei pants, abbinati a tacchi a spillo e blazer oversize.

E se la versione balloon sta benissimo con una camicia trasparente, quella in pelle è favolosa con maglioni, sneakers o mocassini. Il segreto è non avere paura di osare, facendo attenzione soprattutto al modo in cui accosti i colori.

Il bianco è perfetto per dare un tocco di freschezza, mentre il nero smorza l’effetto brillante e dona eleganza. Il blu scuro è raffinatissimo, mentre il beige crea un ottimo equilibrio cromatico. Anche se il vero colore complementare del rosso resta il verde scuro, ma è importante scegliere con cura la tonalità, puntando su quelle più spente per evitare “l’effetto natalizio”. Infine per uno stile casual non può mancare il denim, una garanzia durante l’autunno.

Pantaloni rossi Exchic Pantaloni rossi a palazzo

Pantaloni rossi Jophy Pantaloni rossi a zampa

Pantaloni rossi Tronjori Pantaloni rossi a vita alta

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale