Ballando con le Stelle, Manuela Moreno concorrente. La proposta di Milly in diretta tv

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Manuela Moreno

A Ballando con le Stelle 2026 arriva Manuela Moreno, giornalista e conduttrice de La Vita in Diretta Estate. La proposta è arrivata da Milly Carlucci in diretta tv, durante la puntata di martedì 25 agosto. Una proposta che ha lasciato sbigottita, ma al tempo stesso estasiata, la nuova concorrente.

Manuela Moreno concorrente ufficiale a Ballando con le Stelle 2026

Dopo gli annunci sui social degli ultimi giorni, Milly Carlucci ha scelto la diretta televisiva per annunciare il nome dell’ottava concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026.

La proposta è arrivata a Manuela Moreno, giornalista e conduttrice dell’edizione estiva de La Vita in Diretta. Milly è intervenuta nel programma di Rai 1 per rivolgerle pubblicamente l’invito a scendere in pista nella prossima edizione del dancing show di Rai 1.

La Moreno, apparsa sorpresa ma evidentemente già al corrente dell’interesse della produzione, non si è tirata indietro. La 60enne si è detta pronta a valutare la sfida e a mettersi alla prova in una veste completamente diversa da quella alla quale il pubblico è abituato.

Per Manuela Moreno si tratta di un cambio di registro significativo. Avvezza alla cronaca, all’attualità e alla conduzione giornalistica, dovrà ora confrontarsi con coreografie, prove settimanali e giudizi della giuria. Una dimensione televisiva lontana dal suo percorso professionale e proprio per questo potenzialmente interessante.

Con il suo ingresso, la Moreno diventa l’ottavo nome del cast della nuova edizione. La squadra sta infatti prendendo forma progressivamente, secondo la strategia adottata da Milly Carlucci, che nelle ultime settimane ha svelato i concorrenti attraverso annunci e incursioni televisive.

Nel cast troveremo, oltre a Manuela: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi e Anna Safroncik. Un gruppo costruito mescolando sapientemente televisione, musica, sport e spettacolo.

Ballando con le Stelle 2026, il cast prende forma

L’attesa non riguarda soltanto i protagonisti che scenderanno in pista. Una delle questioni più delicate della nuova edizione è infatti la composizione della giuria, destinata a cambiare dopo l’uscita dalla Rai di Selvaggia Lucarelli, approdata a Mediaset.

La sua assenza lascia libera una delle poltrone più importanti dello show. Negli anni la Lucarelli ha rappresentato una delle voci più riconoscibili del programma, spesso al centro di discussioni e confronti con concorrenti e colleghi che hanno animato le varie puntate.

Al suo posto dovrebbe esserci Barbara D’Urso. Il suo eventuale ingresso rappresenterebbe uno dei colpi più importanti della nuova stagione di Ballando con le Stelle, dopo la partecipazione dello scorso anno, dove si è classificata al terzo posto con Pasquale La Rocca.

Oltre a Selvaggia, sarebbe in bilico anche la posizione di Fabio Canino. Al giurato sarebbe stata proposta una partecipazione in qualità di concorrente che, però, avrebbe rifiutato. Sembrano confermati, invece, i nomi di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Per ora Milly Carlucci preferisce svelare progressivamente le novità, alimentando l’attesa attorno a cast, giuria e ballerini. L’ultima certezza, per il momento, riguarda Manuela Moreno: dopo anni trascorsi a raccontare le notizie, per la giornalista è arrivato il momento di lasciare la scrivania e affrontare la pista da ballo.