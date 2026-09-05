Ballando con le Stelle, Massimo Ghini nel cast. La “bugia” a Milly Carlucci

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IPA Massimo Ghini

Massimo Ghini è tra i concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2026. Dopo una lunga carriera divisa tra cinema e televisione, l’attore romano ha deciso di mettersi alla prova con una sfida tutta nuova, quella del dancing show di Rai 1. L’annuncio ufficiale è arrivato, come sempre, sui canali social del programma di Milly Carlucci, in partenza il prossimo sabato 3 ottobre.

Ballando con le Stelle, Massimo Ghini undicesimo concorrente ufficiale del cast

Massimo Ghini è l’undicesimo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026. Camicia estiva, occhiali da sole e atmosfera da vacanza: nel filmato l’attore si presta al gioco fingendo di essere molto lontano dall’Italia.

“Sto arrivando! Non ti preoccupare Milly! Dammi il tempo, quindi non so se arrivo il giorno esatto, un giorno dopo, un giorno prima… Insomma, arrivo, voglio stare con te e tutti i tuoi amici”, scherza il 71enne rivolgendosi direttamente alla conduttrice.

A interrompere il racconto arriva però una voce fuori campo che rivela come l’artista non sia affatto alle Barbados. Messo alle strette, Ghini confessa sorridendo: “Ho detto Barbados perché fa più figo!”.

Una presentazione ironica che anticipa lo spirito con cui Massimo sembra intenzionato ad affrontare l’avventura. Per lui sarà una sfida diversa rispetto ai tanti ruoli interpretati nel corso della carriera tra cinema, televisione e teatro: questa volta dovrà convincere il pubblico e la giuria attraverso il ballo.

Con l’ingresso di Ghini sale a undici il numero dei concorrenti ufficialmente annunciati per la nuova edizione. Milly Carlucci – che ha ricevuto anche importanti rifiuti – sta svelando progressivamente il cast attraverso i social del programma, alimentando l’attesa in vista del debutto.

Di recente è stata confermata la presenza dell’ex prete Alberto Ravagnani. Ma in pista scenderanno anche: Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. Un cast costruito, come sempre, mettendo insieme personalità e percorsi molto differenti.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2026

L’appuntamento con la nuova edizione è fissato a sabato 3 ottobre 2026, in prima serata su Rai 1. Sarà ancora una volta Milly Carlucci a guidare uno dei programmi più longevi della rete ammiraglia, arrivato alla sua ventunesima edizione. Alcuni nodi sulla giuria non sono stati ancora sciolti: è ormai certo l’addio di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli ma non è ancora chiaro chi prenderà i loro posti.

Da mesi si vocifera dell’arrivo di Barbara D’Urso ma pare che le trattative non siano ancora concluse anche per via di alcune richieste da parte dell’ex conduttrice Mediaset, che lo scorso anno si è messa alla prova ballando in coppia con Pasquale La Rocca.

Intanto, prima di vedere i concorrenti sulla pista ci sarà il lavoro dietro le quinte: dovranno essere definite le coppie con i maestri e inizieranno le prove per preparare le coreografie del debutto.

Per Massimo Ghini comincerà così un’avventura completamente diversa rispetto a quelle affrontate durante la sua carriera. E dopo aver scherzato sulla sua fantomatica permanenza alle Barbados, l’attore dovrà davvero presentarsi in sala prove. Milly Carlucci lo aspetta, questa volta senza possibilità di bluffare sulla distanza.