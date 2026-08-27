Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026

IPA Monica Guerritore a Ballando con le Stelle 2026

Un vero e proprio colpo di scena a Ballando con le Stelle. Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale di questa nuova edizione del dancing show, condotto come sempre da Milly Carlucci. L’attrice è la scelta perfetta per donare un tocco di raffinatissima eleganza alla pista da ballo più famosa d’Italia e il pubblico sembra averla accolta con grande calore ed entusiasmo.

L’annuncio di Monica Guerritore

“Allora, ci diamo appuntamento? Io ci sarò a Ballando con le Stelle. E tu?”. Con queste parole Monica Guerritore ha annunciato la sua partecipazione al dancing show del sabato sera di Rai 1. Proprio come accaduto di recente con la conferma del rocker Eugenio Finardi, anche la presenza dell’attrice è arrivata in modo totalmente inaspettato, lasciando il pubblico a bocca aperta ma pronto a tifare per lei.

Come da tradizione, l’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Ballando attraverso un video che ha conquistato subito migliaia di like, in cui la Guerritore si mostra nella serenità della sua casa. Carismatica e magnetica, questa per lei non è la prima volta nella pista di Milly Carlucci.

I telespettatori più affezionati ricorderanno che lo scorso novembre l’attrice era già stata ospite nei panni di “Ballerina per una notte”, per presentare a passo di danza il suo progetto cinematografico dedicato all’immensa Anna Magnani. La Guerritore non ha mai nascosto una certa timidezza nei confronti delle giurie televisive ma, evidentemente, l’entusiasmo travolgente della padrona di casa è riuscito a compiere il “miracolo”.

Una nuova avventura dopo la malattia

L’annuncio è stato accolto con ancor più entusiasmo alla luce dell’ultimo racconto dell’attrice che, lo scorso mese, ha raccontato sui social di aver concluso un nuovo percorso terapeutico iniziato ad aprile e durato quattro mesi, che ha previsto sei cicli di chemioterapia presso il Policlinico Umberto I di Roma, sotto la guida del professor Enrico Cortesi.

Anche in questa occasione (la precedente era stata nel 2006) la diagnosi è arrivata precocemente grazie ai controlli e alla prevenzione. L’attrice ha scelto di vivere le cure nel massimo riserbo, continuando a lavorare sui suoi progetti professionali e indossando una parrucca sul set e negli impegni pubblici. Ha reso nota la notizia soltanto a terapie ultimate per lanciare un messaggio di fiducia e speranza, sottolineando il ruolo fondamentale della diagnosi precoce e il supporto affettivo ricevuto dal marito e dalle figlie durante i momenti più difficili. “Fiera figlia di una madre indomita”, aveva commentato orgogliosa la figlia Maria Lavia.

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 è quasi completo

Con l’arrivo di Monica Guerritore, il cast messo a punto da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle continua a prendere forma. I protagonisti confermati, oltre all’attrice, sono l’ex calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia La Notizia, l’attore Riccardo Rossi, l’attrice Anna Safroncik, e la giornalista Rai Manuela Moreno.