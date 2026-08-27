Ballando con le Stelle 2026, data inizio, cast, giuria: tutto quello che c’è da sapere

Ballando con le Stelle 2026 torna su Rai 1 in autunno: nuovi concorrenti e grandi cambiamenti in giuria. Ecco cast, date e tutte le novità

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IPA Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle scalda i motori per la sua ventunesima edizione. Milly Carlucci è pronta a riaccendere la pista di Rai 1 con una stagione che si annuncia particolarmente movimentata, tra nuovi concorrenti, conferme e cambiamenti importanti dietro il bancone della giuria.

Ballando con le Stelle 2026, quando inizia e la data della finale

L’appuntamento da segnare sul calendario è sabato 3 ottobre 2026. Sarà quella la data di partenza della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, ancora una volta condotta da Milly Carlucci su Rai 1 con la collaborazione di Paolo Belli. Il musicista è pronto a riprendere il suo ruolo di co-conduttore dopo essere stato concorrente lo scorso anno.

La competizione accompagnerà il pubblico per tutto l’autunno fino al 19 dicembre, quando è prevista la serata conclusiva. Una lunga corsa durante la quale le coppie dovranno affrontare coreografie, spareggi, giudizi e inevitabili sorprese.

Ballando con le Stelle 2026, chi sono i concorrenti del cast

Come sempre Milly Carlucci ha saputo costruire un cast variegato, che mescola mondi molto diversi. Cinema, televisione, musica, giornalismo e sport torneranno a incontrarsi sulla stessa pista.

Ad oggi sono stati annunciati nove concorrenti ufficiali: Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno.

Particolarmente interessante il nome della Bocchi, compagna di Francesco Totti da quattro anni. Nonostante il clamore mediatico della separazione tra l’ex calciatore e Ilary Blasi, Noemi è sempre rimasta in disparte. Non ha mai rilasciato interviste e non ha mai espresso pubblicamente il proprio punto di vista.

Ora è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico e, coreografia dopo coreografia, a scardinare i pregiudizi che da tempo accompagnano il suo nome.

La nuova giuria di Ballando con le Stelle 2026

La novità più significativa di Ballando con le Stelle 2026 è sicuramente la giuria. Dopo diciassette edizioni Fabio Canino ha lasciato il programma di Rai 1.

“Ogni esperienza, anche la più bella, prima o poi deve finire”, ha dichiarato il giornalista, ricordando quanto il dancing show abbia rappresentato una parte importante della sua vita professionale. Una separazione maturata nel tempo e accompagnata dalla volontà di affrontare nuove sfide.

Una scelta simile a quella di Selvaggia Lucarelli che, dopo aver animato il dancing show per un decennio con le sue osservazioni pungenti, ha deciso di traslocare a Mediaset, dove è diventata opinionista del Grande Fratello Vip.

Al momento sembrano confermati in giuria solo i nomi di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Si vocifera dell’ingresso di Barbara D’Urso ma nulla è stato ancora confermato. Top secret il nome dell’altro giurato anche se qualcuno ha proposto il ritorno di Amanda Lear, protagonista delle prime stagioni della trasmissione.

I ballerini professionisti di Ballando con le Stelle 2026

Conferme e novità anche per quanto riguarda il cast dei professionisti di Ballando con le Stelle 2026. Tra i graditi ritorni figurano: Giovanni Pernice, Nikita Perotti, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giada Lini, Rebecca Gabrielli.

Tra le new entry, invece, troviamo: Leonardo Lini (fratello di Giada ed ex di Amici) e Gioia Giovanatti. Non ci sarà Alessandra Tripoli, incinta del suo secondo figlio.