Beautiful, le anticipazioni del 9 settembre 2026: Brooke difende Hope, ma i fatti parlano chiaro

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

Ufficio stampa Mediaset Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 9 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 9 settembre 2026

La vicenda al centro delle trame riguarda il clamoroso malinteso alla Forrester Creations tra Hope e Steffy. Convinta di aver sorpreso Hope nelle vicinanze del marito Finn in atteggiamenti compromettenti, Steffy la licenzia sul posto e decide di chiudere la sua linea, “Hope for the Future”. Hope viene così allontanata dall’azienda, umiliata davanti ai colleghi.

Portata dalla disperazione, Hope trova conforto nell’amico Carter, che accorre in suo aiuto e si mostra deciso a difenderla. Tuttavia Carter scopre che Hope preferisce non rivelare la verità su quanto accaduto: ammetterlo metterebbe a rischio la loro relazione segreta e la sua posizione professionale. A casa di Brooke, Hope racconta la propria versione dei fatti spiegando di aver indossato della lingerie per preparare una sorpresa romantica a Carter, convinta che sarebbe stato lui ad entrare nell’ufficio.

La situazione crea fratture tra i membri delle famiglie coinvolte: Brooke e altri amici credono si tratti di un equivoco, mentre Steffy e Taylor rimangono ferme nella loro convinzione che Hope abbia oltrepassato i limiti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 6 al 12 settembre 2026.