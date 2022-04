Jimmy Ghione, incidente d’auto per l’inviato di Striscia La Notizia: le sue condizioni

Attimi di paura per Jimmy Ghione. Lo storico inviato di Striscia La Notizia è stato protagonista di un incidente d’auto mentre partecipava alla Fasano-Selva, tradizionale cronoscalata che ogni anno si svolge in provincia di Brindisi e che dedica un circuito di gara agli ospiti vip. Tra questi c’era proprio Ghione che da sempre è un grande appassionato di motori, amore che spesso condivide sui social mostrando ai follower le sue vetture da corsa.

Jimmy Ghione, l’incidente durante la cronoscalata Fasano-Selva

“Vabbè, poteva andare peggio“, ha scritto Jimmy Ghione nelle stories di Instagram, mostrando un fermo immagine davvero preoccupante. L’inviato di Striscia La Notizia era impegnato nel Trofeo Vip della storica Coppa Selva di Fasano, che si tiene ogni anno in Puglia e alla quale sono invitati a partecipare volti noti del mondo dello spettacolo con la passione per i motori e la velocità.

Passione che Ghione coltiva da una vita e che lo porta spesso in giro per l’Italia a gareggiare a livello amatoriale. Il circuito in cui ha corso domenica 10 aprile 2022, però, ha messo duramente a rischio la sua incolumità. Come riporta Striscia La Notizia in un comunicato, il giornalista ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva una curva e sono bastati pochi secondi per colpire un muretto a perimetro del percorso e, infine, ribaltarsi con la vettura.

Come sta Jimmy Ghione dopo l’incidente d’auto

L’immagine del post incidente vale più di mille parole e basta da sé per comprendere lo spavento di tutti i presenti alla vista di quel terribile momento. L’automobile pilotata dall’inviato di Striscia ha riportato numerosi danni ma per fortuna ne è uscito illeso e non è stato necessario un intervento d’urgenza da parte dei soccorsi. Non appena l’automobile si è fermata al centro della carreggiata, dopo numerosi giri su sé stessa, Ghione è immediatamente uscito dall’abitacolo per allontanarsi dal veicolo.

“Io stavo andando particolarmente forte – ha dichiarato il giornalista – e la macchina a un tratto ha perso aderenza dalla parte posteriore, forse a causa di un po’ di sabbia o sterpaglia sulla strada. C’era molto vento, che potrebbe aver portato terra e sporcato la strada”. Ma, com’è nel suo spirito, non ha perso occasione per ironizzare sull’accaduto: “Peccato perché ero primo!”.

Jimmy Ghione ironizza col campione (e amico) Giancarlo Fisichella

Ospite della 63esima edizione della Coppa Selva di Fasano era anche il campione di Formula 1 Giancarlo Fisichella, che ha dedicato un post su Instagram all’inviato di Striscia, provando a sdrammatizzare: “Jimmy piedone pesante…”, ha scritto e Ghione non ha perso tempo per commentare con “Un po’ troppo pesante!!! Grazie campione❤️”.

Il pilota ha anche condiviso un video in cui si vede non solo il momento dell’incidente, ma anche un divertente scambio di battute con Ghione. “Mi sento un po’ in colpa perché gli ho detto di fare quella curva proprio in pieno. Lui ha ascoltato me…”, ha commentato Fisichella scatenando la reazione divertita del giornalista che ha aggiunto: “Solo che lui l’avrebbe fatta, io no!”.

Come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Jimmy Ghione non ha riportato danni ed è pronto a tornare al suo ruolo di inviato di Striscia.