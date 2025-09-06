“Striscia la Notizia ricomincia a novembre”, l’annuncio e le parole su Mediaset

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Pier Silvio Berlusconi

Il ritorno di Striscia la Notizia è ormai segnato in calendario: il tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda su Canale5 nella seconda settimana di novembre. L’annuncio porta la voce di uno dei volti più riconoscibili della trasmissione, Jimmy Ghione, che dal palco della rassegna Protagonisti a La Spezia ha confermato l’atteso debutto della nuova stagione, ribadendo lo spirito che da decenni anima il programma: “Saremo ancora con voi dalla parte del cittadino”.

Le parole di Gimmy Ghione su Striscia la Notizia

L’inviato storico ha sottolineato come la scelta di partire a novembre non sia casuale. La prima puntata di Striscia andò infatti in onda proprio in quel mese, e l’idea di legare simbolicamente la ripartenza a quella data rappresenta, nelle sue parole, un ritorno alle origini. A influire sulla collocazione in palinsesto anche i recenti equilibri televisivi creati dall’arrivo de La Ruota della Fortuna, il game show riportato alla ribalta da Gerry Scotti con risultati sorprendenti in termini di ascolti.

Ghione non ha nascosto la stima e l’affetto verso il conduttore, definito un amico e protagonista di una sfida vinta con entusiasmo. “Gerry sta facendo un ottimo lavoro e noi siamo molto felici per lui, perché siamo una famiglia”, ha spiegato. Un riferimento non solo al legame personale, ma anche al clima di squadra che Mediaset rivendica come elemento distintivo. In questo contesto, l’inviato ha voluto ringraziare apertamente Pier Silvio Berlusconi, che di recente si è recato a sorpresa sul set de La Ruota della Fortuna per complimentarsi con la squadra e definire il programma un piccolo miracolo televisivo.

L’attesa per il ritorno di Striscia

Il ritorno di Striscia sarà quindi inserito in un contesto di grande vitalità per l’access prime time di Canale 5. I numeri parlano chiaro: nella sua terza giornata consecutiva, il game show di Scotti ha superato i 4,3 milioni di spettatori, toccando uno share del 24,59% e battendo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai1. Risultati che hanno permesso a Canale5 di primeggiare anche in prima serata, un traguardo non trascurabile in una stagione televisiva segnata da forte competizione.

Ghione ha però voluto spegnere le voci critiche sugli ascolti del tg satirico. “L’anno scorso il programma più visto di Canale 5 è stato Striscia la Notizia. Di cosa stiamo parlando quando si citano cali di ascolto? Solo il sabato, con Maria De Filippi, la dinamica cambia”, ha puntualizzato. Un modo per ribadire la centralità del format nel palinsesto Mediaset e la sua capacità di mantenere saldo un rapporto con il pubblico, nonostante l’evoluzione del panorama televisivo e delle abitudini di fruizione.

L’annuncio del ritorno a novembre, dunque, si colloca a metà tra tradizione e rinnovamento. Da un lato, la continuità con un linguaggio televisivo che da oltre trent’anni racconta la realtà con ironia pungente e spirito di denuncia; dall’altro, la destrezza con cui si inserisce con flessibilità all’interno di una programmazione in trasformazione, in cui giochi a premi e intrattenimento leggero stanno vivendo una stagione particolarmente favorevole.

L’attesa per la nuova edizione di Striscia la Notizia si accompagna quindi alla curiosità su eventuali novità nel cast e nei contenuti, ma il messaggio lanciato da Ghione è chiaro: al centro resterà la missione originaria, quella di “stare dalla parte del cittadino”. Una promessa che, al di là delle dinamiche televisive, continua a rappresentare l’anima del programma e il motivo per cui tanti spettatori lo attendono ancora oggi.