Striscia la Notizia cambia tutto, una puntata a settimana: la decisione

Ansa Antonio Ricci

Un’unica puntata settimanale, che non andrà a intaccare l’appuntamento quotidiano con Gerry Scotti e il game show di successo La Ruota della Fortuna. È questa la decisione dei vertici Mediaset per Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che tornerà presto in onda su Canale5, ma in una versione ridotta.

Striscia la Notizia torna, ma in una nuova versione: la scelta di Mediaset

Il successo de La Ruota della Fortuna è inarrestabile: il game show non solo riesce a battere ogni sera Affari tuoi, staccando di qualche punto il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, ma ha scalzato anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ha fatto la storia di Mediaset e del piccolo schermo.

È da tempo infatti che tra i corridoi di Cologno Monzese si parla delle sorti della trasmissione, che durante la scorsa stagione televisiva non riusciva a stare più al passo con Affari tuoi. Il gioco dei pacchi, che lo scorso anno brillava per ascolti nell’access prime time, aveva dato grande filo da torcere Striscia, nella fascia oraria che prima era di suo dominio. L’esperimento estivo de La Ruota della Fortuna sembra aver segnato il destino del tg satirico, che tornerà in onda, anche se in una versione totalmente diversa da quella a cui eravamo abituati.

Nessuna cancellazione per il programma, come ipotizzato solo qualche tempo fa, ma un ritorno in una chiave differente, stando alla decisione dei vertici di Mediaset. Il successo del quiz di Gerry Scotti, ormai il programma più visto della tv generalista, ha spinto la rete a una scelta radicale.

Il tg satirico di Canale 5 dovrebbe tornare a metà novembre, in una versione più lunga, con servizi più approfonditi, ma tutto verrà concentrato in un unico appuntamento, e non in due, come si era vociferato a un certo punto.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Che Striscia la Notizia avrebbe cambiato volto era cosa nota già da tempo, quando Pier Silvio Berlusconi aveva assicurato che non c’era nessuna frizione con Antonio Ricci: “Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale5”, aveva assicurato. “Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione”.

Dall’altro lato l’ad di Mediaset non ha mai nascosto la soddisfazione per i risultati conquistati da La Ruota della Fortuna, parlando di un “piccolo miracolo televisivo” durante un’apparizione a sorpresa nello studio del game show di Canale5. “Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito”, aveva affermato in quell’occasione parlando di Gerry Scotti.

Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi aveva anche voluto sottolineare la netta differenza rispetto alla concorrenza: “I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana“.