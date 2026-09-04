Beautiful, le anticipazioni del 7 settembre 2026: Hope sconvolta per il comportamento di Steffy

Ufficio Stampa Mediaset Hope in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 7 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 7 settembre 2026

Si tratta della seconda parte dell’episodio 9394. Hope (Annika Noelle) è sconvolta dopo che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) l’ha accusata di aver oltrepassato ancora una volta i limiti con Finn (Tanner Novlan) e l’ha licenziata sul posto. Rifugiandosi da Katie (Heather Tom), Hope racconta la sua versione dei fatti: stava provando alcuni capi della linea Bedroom quando Finn è entrato inaspettatamente nell’ufficio; nel tentativo di spiegarsi è inciampata e è caduta addosso a lui proprio nel momento in cui Steffy è entrata, generando il fraintendimento. Katie si mostra convinta che si sia trattato di un incidente e cerca di rassicurarla, mentre Steffy, supportata da Taylor (Rebecca Budig), ribadisce di non voler tollerare quello che considera un comportamento ossessivo e insiste perché Hope venga allontanata dall’azienda. Hope tenta inutilmente di difendersi davanti ai colleghi.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 6 al 12 settembre 2026.