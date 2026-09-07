Giornalista da oltre 25 anni, scrive soprattutto di salute e benessere. Racconta temi complessi con rigore e sensibilità, cercando di renderli accessibili a tutti.

Donna che riprende ad allenarsi dopo l’estate

A settembre molti riprendono ad allenarsi dopo l’estate, ma la fretta di recuperare può trasformarsi in un boomerang per il corpo.

La ripartenza efficace passa da gradualità, riscaldamento, recupero e ascolto dei segnali fisici, insieme a sonno, alimentazione e idratazione adeguati.

Gli obiettivi realistici e una routine sostenibile contano più degli slanci iniziali, perché la costanza costruisce risultati duraturi senza stress eccessivo.

L’inizio di settembre segna per molti il momento di riprendere ad allenarsi dopo l’estate. Spesso, la voglia di tornare in forma è tanta, ma proprio l’entusiasmo può giocare brutti scherzi. Programmare subito sessioni troppo intense o sottovalutare il bisogno di recupero può essere controproducente. Dopo un periodo di inattività, infatti, muscoli, articolazioni e sistema cardiovascolare hanno bisogno di riabituarsi progressivamente allo sforzo. L’ideale, dunque, è ricominciare con gradualità e rispettando i tempi del corpo. Ecco i 10 errori da evitare per non vanificare i benefici dello sport.

1. Voler recuperare tutto subito

Molti pensano di poter ricominciare ad allenarsi esattamente dal punto in cui si erano fermati. In realtà, anche una pausa di poche settimane può modificare la percezione dello sforzo e la capacità di sostenere determinati carichi. Per questo, nelle prime settimane è meglio ridurre intensità, durata e frequenza degli allenamenti, aumentando poi gradualmente il carico.

Se si esagera fin da subito possono subentrare dolori muscolari, affaticamento e piccoli sovraccarichi. Inoltre, si rischia di perdere facilmente la determinazione. Al contrario, procedere con calma e buon senso permette ai sistemi cardiovascolare, respiratorio e muscolo-scheletrico di recuperare gradualmente la propria efficienza.

2. Ripartire con un allenamento troppo intenso

Un altro errore comune è concentrarsi solo su una tipologia di allenamento, magari molto intensa, come HIIT, circuiti, pesi o esercizi cardio. Dopo una pausa, invece, è preferibile partire da un mix di attività diverse, privilegiando quelle che permettono di controllare bene lo sforzo.

Sono ottimi, per esempio, camminata veloce, bicicletta, nuoto, esercizi a corpo libero di mobilità, allenamento in acqua e allenamenti di forza a bassa intensità. Man mano che il corpo recupera adattamento e resistenza, si possono introdurre sessioni più impegnative.

3. Saltare il riscaldamento

Settembre è un mese molto denso di impegni. E quando si ha poco tempo per allenarsi, non di rado il riscaldamento è la prima cosa che viene sacrificata. Invece, si tratta di una fase fondamentale, a maggior ragione quando ci si torna ad allenare dopo una pausa. Infatti, anche solo alcuni minuti di movimento graduale preparano il corpo all’attività e permettono di passare progressivamente da uno stato di riposo a uno di maggiore impegno.

Il riscaldamento dovrebbe essere adeguato al tipo di allenamento che si sta per svolgere, senza trasformarsi in un’altra sessione di esercizio. Altrettanto importante è lo stretching finale, perché contribuisce al rilassamento muscolare e al recupero.

4. Trascurare il recupero

Riprendere ad allenarsi dopo le vacanze aiuta a favorire il benessere psicofisico, ma questo non significa che sia necessario farlo tutti i giorni. Il recupero fa parte dell’allenamento e diventa ancora più importante quando si torna all’attività fisica dopo una pausa. Alternare le giornate di allenamento con momenti di riposo permette di gestire meglio la fatica.

Anche il sonno ha un ruolo fondamentale: dormire a sufficienza contribuisce al recupero fisico e alla capacità di affrontare gli allenamenti successivi.

5. Ignorare i segnali del corpo

Sentire un po’ di fatica dopo un allenamento è normale, specialmente se la pausa è stata lunga. Non è normale, invece, avvertire un dolore significativo o persistente. Prestare attenzione ai segnali del corpo è fondamentale per non vanificare gli effetti benefici dell’attività fisica e riprendere ad allenarsi in modo sicuro.

Dolore articolare, dolore che peggiora durante l’esercizio, stanchezza insolita, recupero difficoltoso o una sensazione di malessere sono tutti campanelli di allarme che non andrebbero ignorati. Forse ci si sta allenando in maniera troppo intensa e si sta chiedendo troppo al proprio fisico.

6. Pensare che serva allenarsi per ore

Per tornare in forma non è necessario passare ore in palestra. Nelle prime settimane è più utile la regolarità dell’esercizio rispetto alla durata. Sessioni brevi, di 30-40 minuti, due-tre volte alla settimana sono meglio di allenamenti lunghi e magari quotidiani che rischiano di stressare il corpo.

È preferibile, dunque, iniziare con un programma realistico, e aumentare eventualmente la frequenza quando la nuova routine è diventata sostenibile. In questo modo, si riesce a mantenere la motivazione per allenarsi e non si accumula troppa fatica.

7. Avere uno stile di vita sedentario

Gli allenamenti sono preziosi, ma da soli non bastano. Bisogna cercare anche di avere uno stile di vita il più possibile attivo. Camminare di più durante la giornata, usare le scale, dedicarsi ad attività piacevoli all’aperto sono tutte strategie che contribuiscono a rimettere in movimento il corpo e a mantenerlo in salute.

8. Non curare l’alimentazione

Un altro errore frequente consiste nell’associare la ripresa dello sport a una dieta eccessivamente restrittiva, con l’obiettivo di perdere velocemente i chili accumulati durante l’estate. Invece, allenamento e alimentazione dovrebbero procedere insieme ed essere all’insegna dell’equilibrio e della sostenibilità. Ridurre drasticamente le calorie può rendere più difficile sostenere l’attività fisica e favorire stanchezza e scarsa energia. È preferibile tornare a un’alimentazione sana e regolare, senza compensazioni drastiche.

9. Dimenticare l’idratazione

Anche se le temperature iniziano a diminuire, quando si pratica attività fisica rimane fondamentale idratarsi. Si consiglia di bere regolarmente durante la giornata, e in particolar modo prima e dopo l’esercizio. In caso di allenamenti più lunghi o svolti in condizioni di caldo, l’attenzione all’idratazione deve essere ancora maggiore.

10. Stabilire obiettivi troppo ambiziosi

“Da settembre mi alleno tutti i giorni” è un proposito che rischia di durare poco. Infatti, obiettivi troppo rigidi rischiano di trasformare l’attività fisica in un obbligo. Meglio chiedersi quale tipo di movimento sia realmente compatibile con il proprio stile di vita. Un allenamento che piace e che si riesce a mantenere nel tempo è più utile di un programma perfetto seguito solo per poche settimane.

Come ricominciare ad allenarsi dopo le vacanze

Ecco alcuni consigli pratici per rendere più semplice il ritorno all’attività fisica:

iniziare con allenamenti brevi e a intensità moderata;

e a intensità moderata; aumentare progressivamente durata e ritmi;

alternare allenamento e recupero ;

; inserire sia attività cardiovascolare sia esercizi di forza ;

; dedicare qualche minuto al riscaldamento e allo stretching finale;

e allo stretching finale; non ignorare eventuali dolori;

curare sonno, alimentazione e idratazione;

scegliere obiettivi realistici e misurabili.

Riprendere ad allenarsi dopo l’estate significa soprattutto ritrovare un ritmo, ascoltando il proprio corpo e costruendo poco alla volta una nuova routine.

Fonti

Effect of physical exercise cessation on strength, functional, metabolic and structural outcomes in older adults: a protocol for systematic review and meta-analysis: PubMed

Residual Effects of Physical Exercise After Periods of Training Cessation in Older Adults: A Systematic Review With Meta‐Analysis and Meta‐Regression: PubMed

Leisure-Time Physical Activity Trajectories across Adulthood and Cardiometabolic Risk at the Beginning of Late Adulthood: A Prospective Cohort Study: PubMed

FAQ