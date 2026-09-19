Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock I rimedi dell'esperto per il gonfiore addominale dopo le vacanze

Dopo le vacanze la pancia gonfia può dipendere da pasti abbondanti, alcol, poca attività e ritmi irregolari che alterano la digestione.

Tra i rimedi rientrano probiotici, fibre, enzimi digestivi, estratti vegetali e simeticone, da scegliere in base al disturbo prevalente.

Restano centrali acqua, movimento e alimentazione equilibrata; se i sintomi persistono o peggiorano, serve un controllo medico.

A tutti è capitato di rientrare dalle vacanze e notare una pancia gonfia, di sentirsi appesantiti e di avere un intestino poco regolare. Questo può essere generato da vari squilibri che si verificano durante il periodo di festa e che coincidono con un maggior consumo di alcol, pasti abbondanti, aperitivi e, soprattutto, abitudini che si modificano per adattarsi ai nuovi schemi imposti dalla vacanza o dal viaggio. Il risultato sarà quello di una pancia tesa, di fenomeni di meteorismo e di difficoltà ad andare in bagno.

Per questo motivo settembre può essere il mese giusto per ripartire e reinserirsi nella propria routine quotidiana, anche dal punto di vista della regolarità intestinale. Più che di un vero percorso detox, come spesso si sente nelle pubblicità e negli spot televisivi, sarebbe opportuno parlare di una strategia che ci faccia tornare a digerire e assimilare bene i nutrienti, ma soprattutto a introdurre nel corpo le quantità adeguate di macronutrienti e fibre.

Quando l’alimentazione e lo stile di vita non bastano per riequilibrare l’intestino e combattere il gonfiore, può essere utile l’assunzione di integratori a base di probiotici, fibre, estratti vegetali ed enzimi digestivi, ma anche di vere e proprie molecole antigonfiore come il simeticone.

Prodotti per la pancia gonfia: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Prima di scegliere quale prodotto acquistare per combattere la sensazione di pancia gonfia è importante capire qual è l’origine del disturbo. Infatti, questi disturbi possono comparire anche in persone che hanno un alvo regolare, ma che presentano una cattiva fermentazione intestinale, fanno pasti troppo abbondanti o ingeriscono aria in eccesso. Inoltre, quando al gonfiore si associa anche un intestino pigro, può essere utile valutare l’utilizzo di fibre, come lo psillio. Tale sostanza, a contatto con l’acqua e i liquidi, aumenta il proprio volume e offre una maggiore consistenza alle feci, stimolando allo stesso tempo la peristalsi intestinale e quindi l’espulsione delle stesse. Tuttavia, l’aumento delle fibre attraverso l’alimentazione o gli integratori deve essere sempre graduale e deve essere accompagnato da una giusta quantità d’acqua, in modo da evitare un paradossale aumento del meteorismo e della produzione di gas intestinali.

Un’altra categoria di integratori che spesso viene utilizzata per affrontare il problema della pancia gonfia è quella dei probiotici. Quando vengono scelti i giusti ceppi batterici è possibile favorire la riduzione dei fenomeni di stitichezza e quindi di gonfiore addominale. In commercio sono disponibili anche tantissime formulazioni a base di enzimi digestivi ed estratti vegetali, come ad esempio quelli di finocchio, menta, zenzero, carciofo e coriandolo, che agiscono non solo sui processi legati alla digestione vera e propria, ma anche aumentando il benessere epatico e facilitando l’eliminazione dei gas in eccesso. Con questo meccanismo agiscono anche dei principi attivi presenti in dispositivi medici finalizzati proprio alla lotta al meteorismo, come ad esempio il simeticone.

I migliori prodotti per pancia gonfia e regolarità intestinale

Enterogermina Gonfiore

Enterogermina Gonfiore propone una formulazione piuttosto completa che combina Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 e Lactobacillus acidophilus LA-5, enzimi digestivi ed estratti vegetali di menta e coriandolo. I probiotici sono destinati a favorire l’equilibrio della flora intestinale, mentre gli enzimi supportano la digestione. La menta e il coriandolo sono, invece, utilizzati per la motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. La confezione contiene 20 bustine con componenti separati per favorirne la conservazione adeguata nel tempo.

Offerta Enterogermina Gonfiore Probiotici, enzimi digestivi ed estratti vegetali

Lactoflorene Pancia Piatta

Lactoflorene Pancia Piatta è pensato per chi cerca una formulazione che combini più approcci al benessere gastrointestinale. Contiene infatti probiotici, enzimi ed estratti vegetali, tra cui finocchio, carciofo, camomilla, melissa, passiflora e zenzero. Finocchio e altri estratti vegetali sono inseriti nella formulazione soprattutto in relazione al gonfiore e alla funzione digestiva. Il prodotto è proposto in bustine ed è senza glutine e senza lattosio.

Offerta Lactoflorene Pancia Piatta Probiotici, enzimi ed estratti vegetali con finocchio

Laevolac Pancia Piatta

Laevolac Pancia Piatta appartiene a una categoria differente ed è, infatti, un dispositivo medico a base di simeticone. È indicato per il trattamento sintomatico del gonfiore e per favorire l’eliminazione dell’eccesso di gas presente nello stomaco e nell’intestino, intervenendo quindi su meteorismo, flatulenza e sensazione di pienezza.

Offerta Laevolac Pancia Piatta Dispositivo medico con simeticone contro gonfiore e meteorismo

Equilibra Puntualità Quotidiana Forte

Una soluzione maggiormente orientata alla regolarità intestinale. La formulazione contiene psillio, prugna, cicoria, boldo e altri estratti vegetali. Lo psillio contribuisce alla regolarità del transito intestinale e presenta anche un’azione prebiotica, mentre nella composizione è presente anche cumino, utilizzato per favorire l’eliminazione dei gas intestinali. Può quindi essere interessante quando la sensazione di pancia gonfia si accompagna a una ridotta regolarità dell’alvo.

Offerta Equilibra Puntualità Quotidiana Forte Integratore con psillio per la regolarità intestinale

Zymerex Regola Fibre Gummies

Per chi fatica a raggiungere un adeguato apporto di fibre con la dieta, Zymerex Regola Fibre propone una formulazione in gommose con polidestrosio e inulina da cicoria, associati a succo di prugna ed estratto di finocchio. Tre gummies apportano 5 grammi di fibre. L’inulina svolge un’azione prebiotica, mentre prugna e finocchio completano la formulazione destinata rispettivamente alla regolarità intestinale e al controllo dei gas. È una soluzione pratica, ma non sostituisce il consumo quotidiano di verdura, frutta, legumi e cereali integrali.

Offerta Zymerex Regola Fibre Gummies Gommose con 5 g di fibre

Come e quando assumere questi prodotti

Gli integratori alimentari non dovrebbero rappresentare la prima strategia terapeutica da attuare dopo il ritorno dalle vacanze. Infatti, per riattivare il corpo e, più nello specifico, l’intestino, è necessario ritrovare le proprie abitudini, bere acqua con regolarità, tornare ai consueti orari dei pasti e aumentare gradualmente l’apporto di fibre e di attività fisica.

Quando tutto ciò non basta, si può scegliere un integratore da selezionare in base alla problematica prevalente a livello intestinale. Le indicazioni sulla posologia variano da prodotto a prodotto e sono riportate solitamente sulla confezione dell’integratore o del dispositivo medico.

Qualora il mal di pancia, il gonfiore o gli altri sintomi permanessero nonostante questi trattamenti o peggiorassero d’intensità, è necessario consultare il medico per una valutazione e una diagnosi più precisa.

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Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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