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123RF Giovane donna che fa colazione

Con l’arrivo dell’autunno crescono stanchezza e fame mattutina, e la colazione diventa un supporto utile per energia e concentrazione.

Le combinazioni migliori uniscono carboidrati complessi, proteine, frutta e grassi buoni, dal porridge allo yogurt greco fino al pane integrale.

Variare ingredienti e preparazioni aiuta a mantenere la colazione saziante, gustosa e adatta ai ritmi della stagione.

Con la fine dell’estate, la positività e il dinamismo tipici della bella stagione possono lasciare spazio a una maggiore stanchezza, qualche difficoltà di concentrazione e anche a un po’ di malumore. Le colazioni d’autunno possono diventare allora piccole alleate per partire con la giusta carica e arrivare a metà mattina senza quella sensazione che spesso ci porta a cercare qualcosa di dolce.

Ma cosa mettere nel piatto? Non esiste un alimento miracoloso capace, da solo, di farci sentire bene. La scelta vincente è puntare sull’equilibrio, combinando carboidrati, proteine, grassi buoni e fibre. E la stagione offre tante possibilità, dalla frutta autunnale alla frutta secca, dall’avena allo yogurt, fino al pane integrale.

Perché in autunno possiamo sentirci più stanchi

Il passaggio dall’estate all’autunno comporta quasi sempre un cambiamento importante di ritmi e abitudini: le ore di luce diminuiscono, le temperature si abbassano, il meteo diventa più instabile, gli impegni si intensificano e la routine va riorganizzata. Tutto questo può influire sulla percezione di energia e sul tono dell’umore.

Naturalmente, la colazione non può compensare un sonno insufficiente o uno stile di vita poco equilibrato, tuttavia può contribuire a fornire all’organismo i nutrienti necessari per iniziare al meglio la giornata.

Un errore frequente è puntare soltanto sulla rapidità e praticità: caffè e biscotti o latte e cereali possono essere una soluzione occasionale, ma una colazione composta quasi esclusivamente da zuccheri semplici tende a essere meno saziante rispetto a un pasto più completo.

La colazione ideale in autunno parte dall’equilibrio

Le colazioni d’autunno migliori sono quelle equilibrate, ossia che comprendono:

una fonte di carboidrati complessi , come pane integrale, fiocchi d’avena o cereali integrali, che contribuiscono a fornire energia;

, come pane integrale, fiocchi d’avena o cereali integrali, che contribuiscono a fornire energia; una fonte proteica , come yogurt greco, latte, kefir o bevande vegetali arricchite, che aiutano a prolungare il senso di sazietà;

, come yogurt greco, latte, kefir o bevande vegetali arricchite, che aiutano a prolungare il senso di sazietà; frutta fresca , preferibilmente intera, ricca di fibre, che contribuisce alla sazietà e al normale funzionamento dell’intestino;

, preferibilmente intera, ricca di fibre, che contribuisce alla sazietà e al normale funzionamento dell’intestino; frutta secca o semi , che apportano grassi insaturi e altri nutrienti, essenziali per la salute dell’organismo;

, che apportano grassi insaturi e altri nutrienti, essenziali per la salute dell’organismo; una bevanda, come acqua, tè o caffè, in base alle proprie abitudini.

1. Porridge con mela, cannella e noci

Fra le colazioni d’autunno più sane e apprezzate c’è il porridge, una sorta di zuppa densa a base di fiocchi d’avena cotti in acqua, latte o bevande vegetali. I cereali forniscono carboidrati e fibre, mentre l’eventuale latte è un’ottima fonte di proteine. Per rendere il piatto più completo, si consiglia di aggiungere anche frutta fresca, come una mela o una pera, magari cotta con la cannella, oppure frutti di bosco o, ancora, banane. Il tocco finale può essere dato da una piccola quantità di noci o mandorle, ricche di grassi insaturi, proteine, fibre, vitamine e minerali. Il vantaggio del porridge è che può essere personalizzato praticamente all’infinito.

La base può essere preparata anche la sera prima, mescolando fiocchi d’avena, latte o bevanda vegetale e lasciando riposare tutto in frigorifero. Al mattino basta aggiungere gli altri ingredienti. Se si preferisce una colazione tiepida, il composto può essere riscaldato brevemente.

2. Yogurt greco con pera e frutta secca

Chi non ama le bevande calde e al mattino è sempre di corsa, invece del porridge può optare per yogurt naturale, yogurt greco o kefir. Entrambi possono essere una base perfetta da arricchire con frutta fresca, avena o altri cereali e frutta secca.

Lo yogurt, in particolare, permette di aumentare l’apporto proteico della colazione, soprattutto se si sceglie una versione naturale ricca di proteine. Per rendere questa preparazione ancora più autunnale e avvolgente, si può aggiungere un pizzico di cannella.

3. Pane integrale, ricotta e miele

Anche una colazione salata o semi-dolce può essere perfetta per l’autunno. Due fette di pane integrale tostato con ricotta e magari una piccola quantità di miele, accompagnate da un frutto, forniscono carboidrati, proteine, grassi e fibre. Il piatto può essere completato da una bevanda a scelta. Attenzione, però, a non eccedere con il miele: si tratta di uno zucchero libero, per cui è meglio utilizzarlo come complemento e non come ingrediente principale.

4. Toast con ricotta e melagrana

Un’alternativa insolita? Una fetta di pane spalmata con una crema preparata con ricotta e yogurt bianco e completata con chicchi di melagrana e qualche mandorla. Il contrasto tra la cremosità della ricotta e la nota acidula della melagrana rende la colazione più interessante anche dal punto di vista del gusto.

5. Pancake alla zucca

Esistono pochi cibi più autunnali della zucca. Non si tratta solo dell’ingrediente simbolo di zuppe e vellutate, ma può essere usato anche per la colazione. In che modo? Per preparare dei pancake, per esempio. Basta mescolare della purea di zucca con farina d’avena o integrale, uova e latte. Una volta cotte, le frittelline possono essere accompagnate da yogurt bianco e qualche noce.

Fra l’altro, la zucca contribuisce a rendere l’impasto morbido e naturalmente dolce, permettendo di limitare la quantità di zuccheri aggiunti.

6. Uova e verdure per chi ama il salato

Certi alimenti non sono riservati esclusivamente al pranzo. Chi preferisce le colazioni salate, può optare per una fetta di pane integrale con un uovo e qualche verdura. Anche in questo caso si può abbinare la bevanda che si preferisce.

In base alle proprie abitudini, si può scegliere fra te, tisane, caffè, latte e altre opzioni. L’importante è non trasformare la bevanda in una fonte importante di zuccheri. Meglio, dunque, limitare le preparazioni molto zuccherate e scegliere, quando possibile, versioni semplici.

7. Via libera a cioccolato e castagne

Le castagne sono un altro alimento tipicamente autunnale e possono trovare spazio anche al mattino, soprattutto come alternativa al pane o ad altri alimenti a base di cereali. Si possono abbinare a ricotta o yogurt e a un frutto fresco. In questo modo la colazione diventa più varia e sfrutta uno degli alimenti caratteristici della stagione.

Via libera anche al cacao amaro, che può essere aggiunto al porridge o allo yogurt, o a qualche quadratino di cioccolato fondente, in accompagnamento a pane e frutta.

La regola più importante? Variare

Per rendere le colazioni d’autunno delle vere alleate del benessere è importante cambiare spesso ingredienti. Per esempio, un giorno porridge con mela e noci, quello successivo pane integrale e ricotta, poi yogurt con pera e avena o pancake alla zucca e così via. Alternare le fonti alimentari permette di rendere la colazione più varia e di non trasformarla in una routine sempre uguale.

Un trucco? Può essere utile cercare alcune combinazioni semplici da alternare, privilegiando alimenti poco o moderatamente lavorati e aumentando la varietà nel corso della settimana.

Fonti

What’s a healthy breakfast?: Harvard

Beneficial effects of a higher-protein breakfast on the appetitive, hormonal, and neural signals controlling energy intake regulation in overweight/obese, “breakfast-skipping,” late-adolescent girls123 – the american journal of clinical nutrition: The American Journal of Clinical Nutrition

The Impact of Breakfast Omission on Daily Activities and Academic Achievement: A Cross-Sectional Study at Fazaia Ruth Pfau Medical College: Recent Progress in Nutrition

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