Al rientro, cioccolato, torte e biscotti possono diventare più invitanti del solito. La voglia di dolce dopo le vacanze non è solo golosità. Sonno, stress, restrizioni e pasti irregolari possono influenzare il desiderio di zuccheri. Ecco come ritrovare l’equilibrio

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Donna che ha voglia di dolci

La voglia di dolce dopo le vacanze nasce spesso da stress, sonno ridotto e abitudini alimentari meno regolari.

Pasti completi, equilibrio e una routine più stabile aiutano a contenere gli attacchi di fame e il desiderio di zuccheri.

Anche il rapporto psicologico con il cibo conta, perché i divieti rigidi possono rendere i dolci ancora più desiderabili.

In vacanza il dolce era perlopiù un piacere saltuario. Al rientro, invece, sembra quasi una necessità: un quadratino di cioccolato dopo pranzo, qualche biscotto nel pomeriggio, una fetta di torta dopo cena. E più cerchi di non pensarci, più quella voglia torna a farsi sentire. La voglia di dolce dopo le vacanze non è solo una questione di golosità o di mancanza di forza di volontà.

Dopo le ferie cambiano ritmi, sonno, orari dei pasti e livello di stress, e il corpo può risentire del passaggio improvviso dalla libertà estiva alla quotidianità. Esistono però alcune semplici strategie che ti aiutano a contrastare la voglia di dolce dopo le vacanze.

Cosa succede al rientro dalle vacanze

Non è sempre e solo una questione di “mancanza di volontà”. La voglia di dolce dopo le vacanze è dovuta a una combinazione di fattori biologici, comportamentali e psicologici. Le vacanze si associano molto spesso a un cambiamento delle abitudini: si va a dormire più tardi, ci si sveglia a orari sempre diversi, si mangia in maniera più disordinata e meno attenta.

Con il ritorno alla routine quotidiana, invece, il ritmo torna improvvisamente a essere più serrato. La sveglia ricomincia a suonare presto, lavoro e impegni si susseguono di nuovo senza sosta, il tempo per mangiare con calma diminuisce e, in alcuni casi, si riduce anche il sonno. Questo riadattamento può contribuire a modificare il comportamento alimentare.

Dormire meno può aumentare il desiderio di dolci

Un ruolo molto importante è giocato dalla qualità e dalla quantità del riposo notturno. Secondo diversi studi, sembra che il sonno insufficiente si associ a un aumento della fame e dell’introito energetico. Se la carenza di sonno si protrae, può emergere una predilezione per gli alimenti molto gratificanti, come appunto quelli dolci.

Stress e ritorno alla routine possono fare la loro parte

Influisce anche il fattore stress. Il passaggio dai tempi lenti e rilassati dell’estate a quelli accelerati e convulsi della routine quotidiana può essere vissuto come una piccola “compressione”: aumentano gli impegni, diminuiscono i momenti di pausa e torna quella sensazione di dover fare tutto in fretta. Il cibo può diventare così una fonte immediata di gratificazione. In realtà, la relazione tra stress e alimentazione è complessa e non è uguale per tutti, tuttavia spesso c’è un’associazione tra stress, maggiore appetito e desiderio di alcuni alimenti.

Il dolce, in particolare, può rappresentare la ricompensa ottimale: si può preparare e consumare velocemente, è piacevole e può diventare una pausa liberatoria all’interno di una giornata piena.

Per questo ragione, quando si avverte un attacco di fame fuori pasto, psicologi e nutrizionisti suggeriscono di chiedersi sempre: “ho davvero appetito oppure sto cercando un break?”. Imparare a distinguere fame fisica, appetito e desiderio di gratificazione può essere molto utile.

Anche gli orari dei pasti possono influenzare la voglia di dolce

Durante l’estate è più difficile essere regolari a tavola. Può capitare di saltare la colazione, pranzare più tardi, fare uno spuntino al posto del pranzo o arrivare alla cena molto affamati. Con la ripresa della routine abituale, alcune persone decidono di “rimettersi in riga”, riducendo drasticamente le quantità di cibo. Questo però può favorire l’instaurarsi di un meccanismo poco favorevole.

Se a colazione e/o a pranzo si mangia troppo poco, infatti, nelle ore successive può subentrare una fame intensa. E quando il bisogno energetico si somma al desiderio di qualcosa di molto gratificante, biscotti, cioccolato e altri dolci possono diventare particolarmente invitanti. Per questa ragione, è importante tornare a una struttura alimentare regolare, con pasti completi e sufficientemente sazianti.

Attenzione alla dieta “punitiva” dopo le vacanze

Molti a settembre decidono di compensare gli eccessi alimentari dell’estate eliminando pane, pasta, dolci e aperitivi. L’obiettivo è recuperare velocemente il peso o le “abitudini corrette”. Si tratta di una scelta poco saggia non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche psicologico. Infatti, la restrizione rigida può aumentare l’attrazione proprio verso gli alimenti che non si vorrebbero consumare.

È stato dimostrato che la privazione di un determinato cibo può in realtà aumentarne il desiderio e, in determinate condizioni, anche il consumo successivo, soprattutto nelle persone che tendono a controllare rigidamente la propria alimentazione. Anche per questo la soluzione alla voglia di dolce non dovrebbe essere un pericoloso divieto.

Come gestire la voglia di dolce senza eliminarlo

Avere più voglia di dolce dopo le vacanze non significa automaticamente avere un problema. Spesso è una risposta temporanea ai cambiamenti di sonno, ritmi, stress, fame, abitudini e disponibilità di cibo. La strategia migliore, quindi, non è partire con una dieta drastica il primo giorno di rientro ed eliminare tutti i cibi dolci. È molto più utile ricostruire gradualmente una routine sostenibile: pasti regolari, alimentazione varia, movimento, sonno e momenti di piacere. Ecco alcune strategie che aiutano in questo senso.

Torna a una certa regolarità

La prima cosa da fare è cercare di tornare ad avere una certa regolarità a tavola, riducendo il caos alimentare tipico del passaggio vacanze-routine. Fare colazione, pranzo e cena, con eventuali spuntini quando indicati, permette di evitare di non arrivare ai pasti successivi troppo affamati. Inoltre, aiuta a diminuire la tentazione di compensare con cibi dolci.

Costruisci pasti sazianti

Non è importante solo fare attenzione a quanto si mangia ma anche a come. Per essere equilibrato, un pasto dovrebbe fornire una combinazione differente di nutrienti, includendo fonti di proteine, carboidrati, grassi e fibre. Legumi, uova, pesce, carne, yogurt, cereali, frutta, verdura, frutta secca e olio extravergine possono essere associati in mix diversi, secondo le proprie esigenze. In questo modo, i pasti sono più sazianti.

Cerca di avere più consapevolezza

Specialmente se la voglia di dolce arriva sempre negli stessi momenti o in situazioni simili, può essere utile osservare cosa è successo nelle ore precedenti. Chiedersi se si ha mangiato abbastanza, se è stato saltato qualche pasto, se il sonno è stato sufficiente, se si è sotto stress.

Concediti il dolce senza sensi di colpa

I dolci non devono essere visti come i “frutti proibiti”. Possono tranquillamente far parte di un’alimentazione equilibrata, a patto di non esagerare. Più un alimento viene percepito come “vietato”, maggiore può diventare la sua attrattiva. Infatti, il rapporto con il cibo è influenzato non solo dalla fame e dalla disponibilità energetica, ma anche dal piacere, dalle aspettative e dai processi psicologici legati alla ricompensa.

Mangiare una porzione di cioccolato o un dolce che piace, assaporandolo davvero, è molto diverso dal mangiare continuamente qualcosa di dolce mentre si pensa “non dovrei farlo”.

Cura il sonno

Se il rientro dalle vacanze coincide con una riduzione delle ore di sonno, meglio intervenire. Ricostruire una routine regolare anche da questo punto di vista aiuta a stabilizzare anche il senso di fame e sazietà. Cercare allora di andare a letto e svegliarsi a orari abbastanza regolari, concedersi un numero adeguato di ore di riposo e ridurre, quando possibile, le situazioni che disturbano il sonno.

Cerca una pausa che non sia sempre cibo

Se il desiderio di dolce arriva soprattutto nei momenti di stress o stanchezza, si consiglia di introdurre piccole pause non alimentari durante la giornata. Una passeggiata, qualche minuto all’aria aperta, una telefonata, una doccia, un libro, una camminata dopo cena, un po’ di musica o semplicemente dieci minuti lontano dallo schermo possono diventare alternative alla ricerca automatica di una gratificazione attraverso il cibo.

Fonti

Self-medication with sucrose: PubMed

Effects of sleep restriction on metabolism-related parameters in healthy adults: A comprehensive review and meta-analysis of randomized controlled trials: PubMed

Sleep, food cravings and taste: PubMed

Reduced food intake after exposure to subtle weight-related cues: PubMed

Does Sleep Curtailment Stimulate Appetite, Motivation to Eat and Dietary Intake in Humans? A Narrative Synthesis of Evidence and Considerations for Future Studies: PubMed

The role of emotion in eating behavior and decisions: Frontiers in Psychology

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