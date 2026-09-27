Scopri come contrastare acne e brufoli sulla schiena, quali sostanze scegliere e i prodotti utili per una pelle più uniforme e senza imperfezioni.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Acne della schiena

La backne colpisce schiena, spalle e talvolta petto, con brufoli e punti neri favoriti da sebo, sudore e sfregamenti.

Acido salicilico, acido glicolico e niacinamide sono tra gli attivi più usati, insieme a detergenti mirati e formule non comedogeniche.

Routine costante, abiti traspiranti e valutazione dermatologica nei casi più seri aiutano a contenere l’infiammazione e i segni post-acne.

Brufoli, pustole e piccoli punti neri non compaiono esclusivamente sul viso, ma possono venirsi a formare anche sulla schiena. Per questo è stato coniato il termine backne, dall’unione delle parole inglesi back (schiena) e acne.

Questo quadro di acne interessa soprattutto la parte superiore del dorso e le spalle, ma può arrivare a raggiungere anche il petto. Si tratta di piccole lesioni infiammatorie che possono lasciare anche macchie e cicatrici, soprattutto quando vengono schiacciate o trattate in modo non corretto.

Alla base dei brufoli presenti sulla schiena ci sono più o meno gli stessi meccanismi che portano alla formazione dell’acne sul viso. Quindi aumenta la produzione di sebo, alterazioni della cheratinizzazione del follicolo pilifero e proliferazione incontrollata di alcune tipologie di batteri. Tuttavia, sul dorso entrano in gioco anche altri fattori come sudore eccessivo, occlusioni, abiti aderenti e zaini.

Per questo motivo è necessario utilizzare detergenti specifici e prodotti formulati in modo tale da agire sui brufoli della schiena in modo continuativo, alleviando il processo infiammatorio e riducendo la formazione di nuovi brufoli.

In questo articolo di DiLei cercheremo di capire come scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze, valutandone la composizione e gli ingredienti.

Prodotti per acne e brufoli della schiena: cosa contengono e come sceglierli

Quando si deve scegliere un rimedio per l’acne della schiena è sempre importante considerare il tipo di imperfezione presente. Comedoni, punti neri e brufoli possono richiedere approcci differenti rispetto a noduli, cisti e acne dolorosa. Infatti, qualora il quadro di backne sia lieve o moderato è possibile intervenire attraverso prodotti detergenti e creme che possiamo comprare in autonomia. Quando, però, il quadro diventa più serio è necessario richiedere una consulenza con un dermatologo per ricevere terapie specifiche, non solo topiche ma anche orali.

Tra gli ingredienti più utilizzati i miei prodotti dermocosmetici troviamo l’acido salicilico, ovvero un beta idrossiacido (BHA) con azione cheratolitica ed esfoliante sulla pelle. L’applicazione di prodotti contenenti tale sostanza permette di rimuovere le cellule morte e aiuta a contrastare l’ostruzione dei pori, che è alla base della genesi di comedoni e brufoli.

Un altro prodotto largamente utilizzato è l’acido glicolico, che invece appartiene alla famiglia degli alfa-idrossiacidi (AHA) e anch’esso agisce sul turnover cellulare e sul miglioramento della grana irregolare del viso e della pelle in generale.

La niacinamide (o vitamina B3) è un micronutriente utile per lenire la pelle e dare supporto alla barriera cutanea, spesso in associazione ad altre sostanze come ceramidi, glicerina e ingredienti utili per idratare e combattere la secchezza della pelle.

Sul piano terapeutico esistono anche attivi come il perossido di benzoile e i retinoidi topici, che hanno alla base solide evidenze scientifiche per il trattamento dell’acne, ma il loro impiego va differenziato rispetto a quello della normale skincare cosmetica. Infatti, si tratta di prodotti farmaceutici che richiedono una valutazione da parte del dermatologo prima di essere applicati sulla cute.

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Di seguito vengono riportati alcuni prodotti utili da utilizzare sulla schiena per prevenire e combattere brufoli indesiderati sulla schiena:

ISDIN Acniben Body Spray

Pensato specificamente per le imperfezioni corporee, ISDIN Acniben Body combina acido salicilico e acido glicolico per esercitare un’azione esfoliante e favorire il rinnovamento della superficie cutanea. Il formato spray a 360° rappresenta un vantaggio soprattutto per la schiena, dove creme e gel possono risultare difficili da applicare autonomamente. La casa produttrice ne consiglia l’applicazione quotidiana a circa 5-10 cm dalla pelle, seguita da un leggero massaggio.

ISDIN Acniben Body Spray Spray corpo esfoliante con acido salicilico e acido glicolico

Eucerin DermoPure Clinical

Eucerin DermoPure Clinical è formulato per la pelle impura e a tendenza acneica e sfrutta sostanze esfolianti come l’acido salicilico. La gamma DermoPure comprende formulazioni studiate sia per contrastare le imperfezioni sia per intervenire sui segni post-acne. I prodotti esfolianti di questo tipo possono essere particolarmente interessanti quando ai brufoli si associano pori ostruiti e una texture cutanea poco uniforme.

Eucerin DermoPure Clinical Trattamento esfoliante anti-imperfezioni con acido salicilico

TKTK Patch idrocolloidali

I patch idrocolloidali TKTK rappresentano una soluzione differente rispetto ai prodotti esfolianti. L’idrocolloide crea una barriera protettiva sulla singola imperfezione e può assorbire l’essudato delle lesioni superficiali, riducendo contemporaneamente la tentazione di toccarle o schiacciarle. Le dimensioni più ampie possono renderli pratici anche su alcune zone del corpo. Non sono però un trattamento dell’acne diffusa e non sostituiscono gli attivi specifici quando sono presenti numerosi brufoli sulla schiena.

TKTK Patch Idrocolloidali Patch idrocolloidali per proteggere le singole imperfezioni

Rilastil Acnestil Mousse

Rilastil Acnestil Mousse è un detergente destinato alla pelle impura e a tendenza acneica. La detersione rappresenta infatti uno dei passaggi fondamentali anche nella gestione della backne, soprattutto dopo attività fisica e intensa sudorazione. La formulazione contiene ingredienti pensati per detergere la cute e contrastare l’eccesso di sebo senza trasformare la pulizia in uno scrub meccanico aggressivo. Può quindi essere inserita come primo passaggio di una routine dedicata alle imperfezioni del corpo.

Offerta Rilastil Acnestil Mousse Detergente purificante e sebonormalizzante per pelle a tendenza acneica

CeraVe Detergente Controllo Imperfezioni

CeraVe Detergente Controllo Imperfezioni contiene acido salicilico al 2%, che favorisce l’esfoliazione delle cellule morte e aiuta a liberare i pori. La formula comprende anche niacinamide e tre ceramidi essenziali, utili per preservare la barriera cutanea, oltre ad argilla ad azione sebo-assorbente. È senza profumo e non comedogeno. Pur essendo proposto principalmente come detergente per il viso, la formulazione può risultare interessante nella routine della pelle impura anche per altre aree indicate dal produttore.

CeraVe Detergente Controllo Imperfezioni Detergente con acido salicilico 2%, niacinamide e ceramidi

Quando e come assumerli

Per contrastare i brufoli che si formano sulla zona della schiena non è necessario moltiplicare i prodotti da applicare sulla pelle, ma è necessario costruire una routine semplice e costante. Infatti, la pelle richiede una detersione che riesca a seboregolarla, senza seccarla troppo. Quindi vanno evitati scrub aggressivi, spugne abrasive o qualsiasi altra forma di sfregamento che possa generare infiammazione e fastidio.

I prodotti ad azione esfoliante andrebbero utilizzati periodicamente, senza andare ad addizionare più formule esfolianti differenti. Qualora la pelle diventasse troppo secca è necessario affiancare anche creme idratanti leggere e non comedogeniche.

Inoltre, bisogna cambiare subito abiti sudati dopo allenamento e preferire tessuti traspiranti che riducano al minimo sfregamenti e fastidi sulla schiena.

Qualora tutte queste raccomandazioni e l’applicazione di determinati rimedi dermocosmetici non portino all’attenuazione dei sintomi infiammatori e la riduzione dei brufoli, ma anzi l’acne si trasforma in nodulo-cistica, allora è necessario consultare un medico che prescriverà medicinali specifici per la situazione.

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Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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