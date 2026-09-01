Il rientro dalle vacanze porta spesso con sé un conto salato per la nostra pelle. Il mix di sudore, creme solari, salsedine e ispessimento cutaneo dovuto al sole tende a ostruire i pori, causando la comparsa di fastidiosi brufoletti su schiena, petto e spalle. Se stai cercando una soluzione rapida e senza stress per purificare la pelle del corpo, c’è un prodotto diventato ormai un “mai più senza” che in questo momento si trova in sconto del 40%.
Parliamo di Rilastil Acnestil Spray Corpo Purificante e Anti-imperfezioni (150 ml), un trattamento d’urto pensato specificamente per le pelli adulte a tendenza grassa o acneica.
Indice
La formula: perché funziona davvero
Il segreto di questo spray risiede in una formulazione sebonormalizzante e lenitiva di altissima qualità, sviluppata dai laboratori di ricerca biochimica dell’Istituto Ganassini. All’interno troviamo un mix di attivi esfolianti e calmanti tra cui Acido Glicolico e Acido Mandelico che esfoliano la pelle in modo delicato ma efficace, liberando i pori e favorendo il rinnovamento cellulare. Al contempo la Niacinamide, un potente ingrediente dalle proprietà lenitive che calma i rossori, schiarisce le macchie post-brufolo e regola la produzione di sebo.
Addio follicolite e “Bacne” (l’acne sulla schiena)
Rilastil Acnestil Spray è considerato il nemico numero uno della “Bacne” (termine che unisce le parole back e acne), ovvero la tanto temuta acne sulla schiena. Quest’area, insieme a décolleté e spalle, è particolarmente ricca di ghiandole sebacee. Soprattutto dopo l’estate, il mix di sudore, tessuti aderenti che non lasciano traspirare la pelle e residui ostinati di creme solari crea l’ambiente perfetto per la proliferazione batterica e l’ostruzione dei pori. Lo spray di Rilastil interviene purificando la cute in profondità e sciogliendo i tappi di sebo prima che si infiammino, ripulendo letteralmente le zone colpite dai brufoletti.
Ma l’azione di Rilastil Acnestil non si ferma qui: tantissimi utenti confermano un’efficacia reale e sorprendente contro la follicolite. Si tratta di quell’infiammazione dei follicoli piliferi che si manifesta con fastidiosissimi puntini rossi, irritazioni e peli incarniti. Spesso compare dopo le sedute di depilazione (sia con rasoio che con ceretta) o a causa dello sfregamento costante dell’abbigliamento sportivo su zone critiche come glutei, cosce e inguine.
Facile, veloce e intelligente da usare
Spalmare una crema sulla schiena da soli è un’impresa quasi impossibile. Rilastil ha risolto il problema dotando questo prodotto di un erogatore a 360° e di una texture a rapida asciugatura in formato nebulizzatore. Applicarlo è semplicissimo perché lo spray permette di raggiungere qualsiasi zona del corpo senza contorsioni e senza dover massaggiare a lungo.
Come inserirlo nella routine:
- Vaporizzare il prodotto mantenendo una distanza di 10-15 cm dalla pelle.
- Utilizzare una o due volte al giorno, preferibilmente dopo la doccia su pelle asciutta.
Attenzione: il prodotto è formulato esclusivamente per il corpo, non vaporizzare sul viso.
Recuperare la morbidezza e la purezza della pelle dopo l’estate non è mai stato così facile. Considerando l’attuale sconto del 40%, questo spray è l’investimento perfetto per la tua body-care autunnale.
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