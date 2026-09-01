Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Lo spray che protegge la tua pelle dalle impurità

Il rientro dalle vacanze porta spesso con sé un conto salato per la nostra pelle. Il mix di sudore, creme solari, salsedine e ispessimento cutaneo dovuto al sole tende a ostruire i pori, causando la comparsa di fastidiosi brufoletti su schiena, petto e spalle. Se stai cercando una soluzione rapida e senza stress per purificare la pelle del corpo, c’è un prodotto diventato ormai un “mai più senza” che in questo momento si trova in sconto del 40%.

Parliamo di Rilastil Acnestil Spray Corpo Purificante e Anti-imperfezioni (150 ml), un trattamento d’urto pensato specificamente per le pelli adulte a tendenza grassa o acneica.

Offerta Rilastil Rilastil Acnestil Spray Corpo Purificante e Anti-imperfezioni (150 ml)

La formula: perché funziona davvero

Il segreto di questo spray risiede in una formulazione sebonormalizzante e lenitiva di altissima qualità, sviluppata dai laboratori di ricerca biochimica dell’Istituto Ganassini. All’interno troviamo un mix di attivi esfolianti e calmanti tra cui Acido Glicolico e Acido Mandelico che esfoliano la pelle in modo delicato ma efficace, liberando i pori e favorendo il rinnovamento cellulare. Al contempo la Niacinamide, un potente ingrediente dalle proprietà lenitive che calma i rossori, schiarisce le macchie post-brufolo e regola la produzione di sebo.

Addio follicolite e “Bacne” (l’acne sulla schiena)

Rilastil Acnestil Spray è considerato il nemico numero uno della “Bacne” (termine che unisce le parole back e acne), ovvero la tanto temuta acne sulla schiena. Quest’area, insieme a décolleté e spalle, è particolarmente ricca di ghiandole sebacee. Soprattutto dopo l’estate, il mix di sudore, tessuti aderenti che non lasciano traspirare la pelle e residui ostinati di creme solari crea l’ambiente perfetto per la proliferazione batterica e l’ostruzione dei pori. Lo spray di Rilastil interviene purificando la cute in profondità e sciogliendo i tappi di sebo prima che si infiammino, ripulendo letteralmente le zone colpite dai brufoletti.

Ma l’azione di Rilastil Acnestil non si ferma qui: tantissimi utenti confermano un’efficacia reale e sorprendente contro la follicolite. Si tratta di quell’infiammazione dei follicoli piliferi che si manifesta con fastidiosissimi puntini rossi, irritazioni e peli incarniti. Spesso compare dopo le sedute di depilazione (sia con rasoio che con ceretta) o a causa dello sfregamento costante dell’abbigliamento sportivo su zone critiche come glutei, cosce e inguine.

Facile, veloce e intelligente da usare

Spalmare una crema sulla schiena da soli è un’impresa quasi impossibile. Rilastil ha risolto il problema dotando questo prodotto di un erogatore a 360° e di una texture a rapida asciugatura in formato nebulizzatore. Applicarlo è semplicissimo perché lo spray permette di raggiungere qualsiasi zona del corpo senza contorsioni e senza dover massaggiare a lungo.

Come inserirlo nella routine:

Vaporizzare il prodotto mantenendo una distanza di 10-15 cm dalla pelle.

Utilizzare una o due volte al giorno, preferibilmente dopo la doccia su pelle asciutta.

Attenzione: il prodotto è formulato esclusivamente per il corpo, non vaporizzare sul viso.

Offerta Rilastil Rilastil Acnestil Spray Corpo Purificante e Anti-imperfezioni (150 ml)

Recuperare la morbidezza e la purezza della pelle dopo l’estate non è mai stato così facile. Considerando l’attuale sconto del 40%, questo spray è l’investimento perfetto per la tua body-care autunnale.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.