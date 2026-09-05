Fabrizio Corona aggredito a Milano per 500 euro, minacce anche al figlio Carlos

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IPA Fabrizio Corona

Ci risiamo, verrebbe da dire, ma stavolta la storia che riguarda Fabrizio Corona non ha nulla a che vedere con gossip o polemiche mediatiche: parliamo di una vicenda di cronaca vera, fatta di paura, minacce e una notte da incubo per l’ex re dei paparazzi.

Proprio nei giorni in cui il suo nome rimbalzava sui social per le dichiarazioni sulla vita privata di Belén Rodríguez, Corona si è trovato a fare i conti con qualcosa di molto più concreto e inquietante: un tentativo di estorsione ai suoi danni, con minacce rivolte anche al figlio Carlos Maria, avuto dal matrimonio, poi concluso, con Nina Moric.

Tutto è cominciato nel cuore della notte, quando Corona si è presentato spontaneamente in Questura per raccontare agli agenti quanto stava accadendo. Due giovani, a suo dire ex conoscenti di Carlos, gli avrebbero chiesto 500 euro, minacciando ritorsioni pesanti in caso di mancato pagamento. Le parole riportate sono dirette e inequivocabili: gli avrebbero fatto del male, a lui e al ragazzo.

Cosa è successo la notte dell’agguato a Milano

Fabrizio Corona ha indicato quindi agli agenti il luogo dell’appuntamento fissato per la consegna del denaro, in via Noë, zona piazzale Loreto, e si è messo in macchina per andare all’incontro. Non era solo: a distanza, due equipaggi delle volanti lo seguivano pronti a intervenire in caso di pericolo.

Appena il SUV si è fermato, la situazione è precipitata. Uno dei due giovani è sbucato dal buio e ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto con una catena, scatenando definitivamente il panico in chi stava assistendo alla scena. Gli agenti sono intervenuti in pochi secondi, bloccando il ventenne coinvolto, che è risultato essere il figlio di un noto giornalista televisivo di cui chiaramente non è stato reso noto il nome. Addosso aveva anche uno spray urticante. Il complice, un ventiquattrenne, è riuscito a scappare a piedi ma è stato comunque riconosciuto e identificato poco dopo dagli inquirenti.

Le indagini in corso e cosa rischiano gli aggressori

A rendere ancora più delicata la vicenda è quanto emerso dal controllo dello smartphone del ventenne: nella galleria erano presenti diverse immagini di armi. Un dettaglio che ha spinto gli inquirenti a disporre una perquisizione nell’abitazione del ragazzo, situata nello stesso palazzo dei genitori. La perquisizione, va detto, non ha portato al ritrovamento di nulla di illecito.

Dopo la denuncia formale sporta da Corona, il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati, a piede libero, con le accuse di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Resta invece ancora tutto da chiarire il movente reale dietro questa richiesta di denaro – se circostanziata o derivata da altro – e il legame preciso tra i due aggressori e il figlio dell’ex fotografo dei vip.

Una storia che lascia addosso più di un interrogativo, e che ricorda quanto la vita di certi personaggi pubblici, e delle loro famiglie, sia spesso più complicata e rischiosa di quanto si immagini da fuori. C’è da dire che Fabrizio Corona non sta vivendo un momento di serenità assoluta. Dopo la prima chiusura dei suoi profili social, aveva provato a tornare con una nuova puntata di Falsissimo a seguito della quale ha collezionato pure una denuncia da Belén. Insomma, non c’è pace per lui e, in questo caso, nemmeno per suo figlio Carlos.