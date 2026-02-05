Fabrizio Corona, perché vuole denunciare Mediaset?

IPA Fabrizio Corona vuole denunciare Mediaset per tentata estorsione

Fabrizio Corona non ha intenzione di fermarsi. Quella che era iniziata come una denuncia pubblica su Alfonso Signorini e i suoi presunti comportamenti illeciti nell’ambito del Grande Fratello, si è trasformata in una battaglia legale con i vertici di Mediaset.

L’azienda in questi giorni è riuscita (più volte) a raggiungere un obiettivo di cui si è molto discusso: far rimuovere ogni suo profilo social, inclusi i video di Falsissimo diffusi su YouTube. Corona, a questo punto, avrebbe deciso di controbattere, presentando una denuncia formale contro Mediaset per tentata estorsione, come dichiarato dall’avvocato Chiesa. Ma la risposta dell’azienda non si è fatta attendere: ha intentato una causa da 160 milioni di euro.

Corona denuncia Mediaset, le parole dell’avvocato Chiesa

La notizia si è diffusa a macchia d’olio a partire da un post condiviso su Instagram dall’avvocato Ivano Chiesa, noto penalista a cui Fabrizio Corona si affida ormai da anni. L’avvocato ha pubblicato un video, nel quale spiega in prima persona qual è la situazione: Mediaset avrebbe spedito delle missive “ai gestori di locali pubblici, in particolare discoteche”, chiedendo loro di presidiare e controllare il comportamenti dei loro ospiti, così da non correre il rischio di diventare “corresponsabili” di “condotte illecite”.

Il nome di Corona non viene mai menzionato, ma basta fare due più due, sostiene l’avvocato. “È una cosa molto grave”, afferma senza troppi giri di parole, aggiungendo che non ha un “fondamento”: “Il gestore di una discoteca ha il dovere di impedire che uno dica qualcosa di sconveniente? No, il gestore di una discoteca ha il dovere di far sì che i suoi avventori stiano bene, non si facciano male e quindi deve garantire la sicurezza del locale”.

Per riassumere, nessuno può impedire che qualcuno dica quello che vuole, perché “non siamo in Corea”. Chiesa la definisce una condotta “inesigibile”, aggiungendo che chi non mastica la materia può sentirsi intimidito o spaventato da questo tipo di richiesta.

L’obiettivo sarebbe “silenziarlo negli esercizi pubblici”, dopo averlo fatto sui social.

Cosa si intende esattamente per “tentata estorsione”?

Le parole dell’avvocato Chiesa sono chiarissime: “Fabrizio che è molto arrabbiato. Ha deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura della Repubblica vorrà ravvisare nei fatti in questione”.

Tecnicamente, siamo davanti a un’estorsione quando qualcuno si serve della forza o fa leva su qualcuno con minacce per costringerlo a fare qualcosa (oppure a non farla), ottenendo un guadagno e causando, di conseguenza, un danno alla vittima. Questa diventa “tentata estorsione” quando si parla, appunto, di un tentativo: il presunto colpevole usa forza e minacce per “piegare” la vittima, ma questa non cede e l’obiettivo non viene raggiunto.

Ma perché in questo caso viene menzionata proprio la tentata estorsione? L’idea di base, come si evince dalle parole del legale, è che Mediaset non stia solo provando a silenziare Corona, ma che stia cercando di colpirlo dal punto di vista economico: social e YouTube sono luogo di condivisione ma anche di monetizzazione; le serate sono fonte di ulteriore guadagno.

La risposta di Mediaset, una causa milionaria

Seppur indirettamente, Corona ha detto la sua. Mediaset, che lo ha già denunciato, in un primo momento non aveva ha rilasciato alcuna dichiarazione. Ma la risposta non si è fatta attendere.

Con un comunicato, l’azienda ha annunciato una causa da 160 milioni di euro, parlando di “menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte” (si parla di Mesiadet, MFE – MEDIAFOREUROPE e dei “singoli soggetti lesi”), che “hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali“.