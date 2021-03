Damiano dei Maneskin: l’ex fidanzata Lucrezia e il rapporto con Victoria

editato in: da

L’ex fidanzata Lucrezia Petracca e il rapporto con Victoria De Angelis: Damiano dei Maneskin è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Il frontman della band è un grande performer sul palco, nato per stare sotto i riflettori, ma tiene anche molto alla sua privacy.

Oggi accanto a Damiano non c’è una fidanzata, ma in passato ha vissuto un’intensa relazione con Lucrezia, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Il loro amore si è concluso nel 2017, poco dopo i Maneskin hanno conquistato X Factor, iniziando una lunga carriera costellata di successi, fra cui la vittoria a Sanremo 2021. Ventidue anni e l’etichetta di sex symbol, il leader della band non ha ancora trovato la persona giusta per lui.

D’altronde nella vita è molto diverso da come appare. “Il sesso & droga lo può fare chiunque – ha confessato a Cosmopolitan -. Non è certo quello che ti rende figo […] Essere un artista è la cosa bella. Creare l’arte, scrivere i pezzi… Vedere come ci guardano le persone quando siamo sul palco: ecco quella è la cosa migliore. Non quando esce una mia foto che sono figo e sto con le donne. Cioè, certo è figo. Ma dopo 10 minuti la sensazione è già passata”.

In passato si è parlato più volte di una love story fra Damiano e Victoria nata proprio durante le lunghe registrazioni in studio e i tour dei Maneskin. I due hanno sempre smentito, affermano però di avere un rapporto molto speciale. “Non siamo mai stati insieme – ha confessato la De Angelis -, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene”. Dichiarazioni a cui sono seguite spesso quelle di Damiano David che su una possibile relazione con la collega ha sempre risposto: “Chissà…”, lasciando aperto il mistero.

Di certo anche Victoria De Angelis, proprio come il leader dei Maneskin, è single. “Non ho avuto nessuna storia importante – ha dichiarato, parlando d’amore -. Non ho fretta, capiterà”. Nel frattempo i due si definiscono come “Il King e la Queen dei Maneskin” e i fan continuano a sognare.