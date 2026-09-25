Rosa Scognamiglio e Daniele David, chi sono i genitori di Damiano

Dietro il successo internazionale di Damiano David c’è anche una famiglia sempre al suo fianco: chi sono Rosa e Daniele, i genitori del cantante

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IPA Rosa Scognamiglio e Daniele David, i genitori di Damiano

Nel corso di una carriera partita dal palco di X Factor e arrivata fino alle orecchie di un pubblico internazionale, la buona stella di Damiano David vive ormai di una lucentezza che sembra non volersi spegnere.

Con i Måneskin e da solista, il cantante romano ha portato la sua musica ben oltre i confini italiani, fino a diventare uno dei volti più apprezzati della nuova scena musicale internazionale.

Ma dietro l’artista che oggi conosciamo c’è anche una storia più privata, fatta di viaggi, famiglia e radici. È quella di Damiano insieme al fratello Jacopo e ai loro genitori, Rosa Scognamiglio e Daniele David.

Chi sono Rosa Scognamiglio e Daniele David

Rosa Scognamiglio e Daniele David sono i genitori di Damiano e, lontano dalla notorietà del figlio, hanno sempre mantenuto una certa discrezione sulla loro vita privata.

Entrambi sono assistenti di volo e proprio il loro lavoro ha avuto un ruolo particolare nella crescita dei loro due figli: viaggiare, conoscere Paesi e culture diverse è stato infatti parte della quotidianità della famiglia David.

Damiano è nato a Roma l’8 gennaio 1999 ed è il secondogenito della coppia. Prima di lui, nel 1996, è arrivato Jacopo, suo fratello maggiore. I genitori hanno cresciuto entrambi nella Capitale, ma il lavoro li ha portati spesso lontano dall’Italia e ha permesso alla famiglia di condividere esperienze in giro per il mondo.

È un aspetto che lo stesso Damiano ha raccontato parlando della sua infanzia, raccontando come i genitori gli abbiano lasciato grande libertà nell’esprimersi e nell’essere sé stesso.

Una formazione che sembra aver lasciato un segno anche nel modo in cui Damiano ha affrontato la sua carriera. Prima ancora che arrivassero il successo dei Måneskin e i palchi internazionali, il cantante aveva già sviluppato una forte curiosità verso ciò che esisteva fuori dalla sua realtà. Un’attitudine che oggi fa parte anche della sua dimensione artistica.

Della coppia non si conoscono molti dettagli personali e Rosa e Daniele hanno sempre vissuto lontano dall’esposizione mediatica. Alcune immagini di famiglia sono però circolate negli anni, soprattutto in occasione di viaggi. Il rapporto con Damiano, invece, è stato raccontato dallo stesso cantante con parole molto affettuose, riconoscendo ai genitori un ruolo importante nella sua crescita.

Rosa e Daniele, l’emozione al matrimonio di Damiano e Dove

Giovedì 24 settembre 2026 Damiano David e Dove Cameron si sono sposati a Montalcino, in Toscana, scegliendo una cerimonia intima e lontana dai riflettori.

La coppia ha infatti mantenuto il massimo riserbo sui dettagli delle nozze, lasciando trapelare pochissimo fino al grande giorno. La location toscana ha fatto da cornice a un matrimonio pensato per essere soprattutto un momento da condividere con le persone più vicine alla coppia.

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Un giorno importante anche per Rosa Scognamiglio e Daniele David, che hanno visto il figlio raggiungere un altro traguardo della sua vita, questa volta insieme alla donna della sua vita.

Per i genitori di Damiano, del resto, ogni conquista del figlio sembra avere un valore speciale. Da sempre tra i suoi sostenitori più affezionati, hanno seguito con orgoglio il percorso che lo ha portato prima al successo con i Måneskin e poi alla carriera solista, festeggiandone i traguardi professionali così come quelli più personali.