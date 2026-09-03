Dove Cameron canta l’amore per Damiano David (e per Roma) prima delle nozze

Prima del tanto atteso matrimonio, Dove Cameron ha pubblicato il singolo When in Rome, in cui canta l'amore per Damiano David e per la città di Roma

IPA Dove Cameron dedica una nuova canzone a Damiano David

Con la sua voce delicata e il sorriso più grande che ci sia, Dove Cameron celebra l’amore per Damiano David e il legame profondo con Roma e l’Italia nel suo nuovo singolo. Si intitola When in Rome ed è un brano intimo ma al contempo allegro, perfetto per cantare al mondo la felicità di una fiaba moderna che presto sarà coronata dal fatidico Sì. Certamente uno dei matrimoni più attesi dell’anno.

When in Rome è una dedica dolcissima a Damiano

Tutte le emozioni vissute accanto al frontman dei Måneskin si concentrano in questa canzoncina che a entrare in testa ci mette davvero pochi secondi. Sarà che Dove Cameron è bella da togliere il fiato, sarà che la sua voce è dolce e incantevole. Quel che è certo è che When in Rome è un tenero “diario” con cui ha deciso di cantare l’amore per il suo Damiano con spensieratezza e intensità. Un sentimento cresciuto nel tempo e che si è consolidato tra i tramonti e la luce dell’estate italiana:

We should fall in love when in Rome

Why don’t we get married?

Build a home

Something in the summertime

Maybe all the cherry wine

Innamorarsi all’ombra del Cupolone, convolare a nozze, costruire una casa insieme davanti a un calice di vino rosso. Una scena quasi idilliaca per Dove, che ha definito la relazione con Damiano David la più sana e trasformativa della sua vita, Roma e l’Italia sono diventate un autentico porto sicuro.

Non è la prima canzone in cui Dove Cameron si ispira al suo futuro marito. Già nel giugno del 2025 l’artista aveva pubblicato il singolo Romeo, brano dalle sonorità dark-pop in cui lei stessa aveva spiegato di voler raccontare un amore “mitico, predestinato e totalizzante”. E poteva Damiano David non ricambiare? Anche lui ha cantato la sua innamorata in brani come Zombie Lady, pubblicato sempre nel 2025.

Tutto pronto per il matrimonio più atteso dell’anno

Quella tra Dove Cameron e Damiano David è una storia iniziata in punta di piedi. Dopo essersi incrociati per la prima volta agli MTV Video Music Awards nel 2022, la scintilla è scoccata nell’autunno dell’anno successivo e, da quel momento, non si sono più separati. Tra red carpet internazionali e passeggiate romane, hanno coltivato un amore lontano dagli eccessi mondani.

A raccontare la proposta di nozze è stata la stessa artista, intervistata da Jimmy Fallon al The Tonight Show. Niente scenografie hollywoodiane o plateali, Damiano le ha chiesto la mano nel salotto della loro casa a Los Angeles, mentre lei era intenta a preparare le valigie in maglietta oversize e senza trucco: “Sarà un anno bellissimo”, si leggeva poi in un post social con tanto di diamante in bella vista.

Lo scorso luglio sono arrivate le pubblicazioni ufficiali al Comune di Roma, mentre le nozze sono previste per la fine di settembre in una tenuta privata immersa nelle colline della Toscana, tra parenti, amici e ospiti illustri in arrivo dagli Stati Uniti.