Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Dove Cameron

La prima immagine è lei affacciata a un balcone, sigaretta in mano, con il fumo che le disegna dei cuori davanti alla faccia. Comincia da qui When in Rome, il nuovo singolo di Dove Cameron, e il gioco si capisce subito: prendere l’Italia da cartolina, quella che si immaginano all’estero, e andarci a vivere dentro per tre minuti. Il brano esce a poche settimane dal matrimonio con Damiano David, cantante dei Maneskin, e finisce per essere una doppia dichiarazione: a lui e al posto in cui lo ha incontrato.

Il pezzo chiude una stagione fitta di uscite: dal 2023 dell’EP Alchemical: Volume 1 si è arrivati a una serie di singoli pubblicati nel corso del 2025 – Too Much, French Girls, Romeo, Whatever You Like, Hello My Old Lover – che sembrano aver preparato il terreno a qualcosa di più grande. In molti scommettono che When in Rome sia il primo estratto del suo album di debutto.

Il significato di When in Rome: Roma come sinonimo d’amore

Il testo di When in Rome racconta il momento preciso in cui ci si innamora, quando tutto è ancora corpo e istinto. La prima strofa è fatta di dettagli minuscoli e fisici: guance rosse, un top, un paio di jeans, una preghiera lasciata su un ulivo, i capelli neri ancora bagnati. Poi, come accade davvero in certe estati, il desiderio alza il tiro e diventa progetto: innamorarsi, sposarsi, costruire una casa. Il ritornello, quel “We should fall in love when in Rome”, funziona come una domanda travestita da proposta.

Roma non è una cartolina ma diventa amore eterno, anche per la città che regge il peso delle cose dette per sempre. Lei si descrive euforica, quasi ubriaca di vino alle ciliegie, lui è quello calmo e magnetico, e insieme finiscono dentro una fontana trattandola come una piscina: impossibile non pensare ad Anita Ekberg e alla Dolce Vita di Fellini. Nel finale, però, la dolcezza si fa quasi spaventosa. Cameron canta di volersi trasformare nella persona amata, di volerla ridurre in polvere per poterla respirare. È l’immagine più bella e più inquietante del brano, perché dice una verità che tutti conosciamo: l’amore, all’inizio, è anche una forma di appetito.

Il video girato a Capena e il messaggio nascosto: Final Girl

Per il video di When in Rome, Dove Cameron ha scelto di non girare nella capitale. Ha preferito Capena, borgo in provincia di Roma, con la sua Piazza del Popolo e il centro storico. Le immagini giocano apertamente con gli stereotipi dell’Italia vista da fuori, ma con affetto: le donne affacciate ai balconi (è lei la prima, con il fumo della sigaretta che disegna cuori), le tavolate infinite, il cibo condiviso, il ballo, un matrimonio in cui afferra il bouquet e le madri che lavano i figli ormai adulti dentro le tinozze.

Poi, quando sembra tutto colore e allegria, arriva il temporale. I lampi compongono due parole: Final Girl. È il titolo di un brano mai pubblicato ma già cantato dal vivo, e secondo molti potrebbe essere il nome del primo album di Dove Cameron. Un finale che sposta l’attenzione altrove e che suona come una promessa: la storia, evidentemente, non finisce qui.

I primi versi di When in Rome