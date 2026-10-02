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IPA Dove Cameron e Damiano David

Il matrimonio è stato italianissimo, ma con una tradizione squisitamente statunitense: gli sposi, valigie alla mano, sono partiti per la luna di miele giusto il tempo di brindare un’ultima volta con i propri ospiti. Godendosi il dovuto congedo matrimoniale, Damiano David e Dove Cameron sono già fuggiti per un romantico viaggio di nozze. Addio al verde della Toscana, vivranno le prime settimane da marito e moglie immersi nelle acque cristalline di una delle isole più paradisiache, e note, dell’Oceano Indiano: l’Indonesia.

Damiano e Dove, viaggio di nozze in Indonesia

Prima tappa Arabia Saudita, ma giusto per un inevitabile scalo aeroportuale. A beccare gli sposini in viaggio è stato un fan, che ha pubblicato sui social una foto con i propri beniamini, svelandone quasi la destinazione. Non è nel deserto che Damiano David e Dove Cameron trascorerrano la luna di miele. Un altro volo li ha portati in mezzo all’oceano, in Indonesia. È Bali il luogo scelto dalla coppietta del pop per godersi le prime vacanze da marito e moglie.

Qui i piccioncini potranno tuffarsi in acque tra le più cristalline al mondo, ammirare le immense risaie terrazzate, visitare antichi templi abitati da scimmie e gustare frutta esotica. E chissà se a Bali si fermeranno o se questa sarà solo la prima tappa di un ben più articolato viaggio alla scoperta dell’Oriente.

Dopo aver celebrato le nozze in casa, o quasi, tra le splendide colline toscane, Damiano ha scelto di volare lontano, e Dove è con lui. Il rocker nostrano e consorte, in fatto di vacanze, hanno gusti diversi da quelli di Dua Lipa e Callum Turner. Loro, dopo il matrimonio a Palermo, proseguirono per il Belpaese, tra Venezia, Taormina e Portofino. Il leader dei Maneskin e la star di Disney Channel, al contrario, sognano mete più esotiche, e chi può dar loro torno. Sposato un romano, Dove avrà ben occasione nei prossimi anni per scoprire l’Italia.

Bali, l’isola più amata dagli sposini

Prima di scegliere la destinazione per la loro luna di miele, Damiano e Dove potrebbero aver studiato. Perché Bali, l’isola da loro scelta, nel 2026 è stata eletta Best Honeymoon Destination, la migliore meta per la luna di miele, mentre una delle riviste più autorevoli del settore l’ha eletta “destinazione più romantica dell’anno”. Il merito è degli splendidi tramonti sul mare, da ammirare nel corso di una cenetta a piedi nudi sulla spiaggia. Esiste qualcosa di più romantico?

Ma se Bali piace così tanto, ai neosposi e non solo, non è soltanto per il rosa del cielo al tramonto. L’isola indonesiana è tra le mete più ricercate perché offre la possibilità di cambiare scenario nel giro di pochi giorni. Dalle spiagge cristalline della costa si passa alle uniche risaie, per poi approdare nella verde giungla di Ubud, senza dimenticare gli antichi templi e le rocciose montagne dell’interno.

E se gli scenari sono variegati, non di meno sono le attività offerte dalle strutture turistiche locali. Bungalow sul mare, resort di lusso o ville private, ma anche classi di yoga, spa e ristoranti stellati. A Bali ce n’è per tutti i gusti, anche quelli delle rockstar più esose.