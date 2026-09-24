Damiano e Dove Cameron, la location del loro matrimonio: “Ecco perché hanno scelto Montalcino”

Fiori bianchi, vie transennate e massimo riserbo: perché Damiano David e Dove Cameron hanno scelto Montalcino per sposarsi

IPA Damiano David e Dove Cameron

La location blindata, la cerimonia organizzata nei minimi dettagli e una favola da rendere finalmente realtà con un “sì”: Damiano David e Dove Cameron hanno scelto di sposarsi al Palazzo Comunale di Montalcino il 24 settembre. Il posto li ha accolti al meglio, tra fan e curiosi sul loro matrimonio. Inizialmente si era ipotizzata Taormina come destinazione, ma la scelta è ricaduta su Montalcino. E per un motivo ben preciso.

Perché Damiano David e Dove Cameron hanno scelto Montalcino per il matrimonio

Non sono i primi, né saranno gli ultimi: da sempre Montalcino è tra le mete più amate al mondo per organizzare un matrimonio in Italia. La Toscana e il suo fascino sono rinomati in ogni dove, e così, in territorio senese, Damiano David, frontman dei Maneskin, ha coronato il suo sogno d’amore con Dove Cameron, ex stellina Disney.

Come mai hanno scelto, però, Montalcino per il loro sì? Una scelta strategica, come ha suggerito il sindaco, Silvio Franceschelli. “La scelta di Montalcino è dovuta alla vicinanza con la struttura di Castiglion del Bosco. Personaggi importanti di tutto il mondo frequentano il nostro territorio e le strutture di livello che ci sono. Siamo contenti che Montalcino e la Valdorcia rappresentino tutto questo”.

Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli per un “sì” indimenticabile: alle 16 le vie sono state transennate, così da consentire agli ospiti e agli sposi di arrivare. Tra i colori più ricorrenti proprio il bianco, non a caso sono stati scelti solo fiori come ortensie, calle e gigli. Le nozze, celebrate dal sindaco di Montalcino, sono state annunciate a inizio anno: a gennaio 2026 Damiano David aveva condiviso la notizia sui social.

I dettagli trapelati

Dal 24 di settembre Damiano David e Dove Cameron sono ufficialmente marito e moglie. Ma questo è solo il primo giorno dei festeggiamenti previsti dalla coppia: il 24 settembre si è tenuto il rito civile in Comune, il 25 settembre il ricevimento a Castiglion del Bosco.

Nonostante la fama di entrambi, ben poche indiscrezioni sono trapelate sulle nozze. Anzi, era stata Dove Cameron a ipotizzare una lista di ospiti “lunghissima”, per via dei molti cugini di Damiano. La coppia ha custodito il proprio grande giorno con una discrezione quasi certosina. Nessun dettaglio anticipato, a conferma di quanto entrambi tengano a proteggere la propria intimità dai riflettori. Un riserbo che, però, come anticipato, non ha impedito a fan e curiosi di radunarsi nel borgo senese, nella speranza di intravedere anche solo per un istante i due innamorati.

Il loro è sempre stato un amore lontano dai clamori, ma coltivato sin dal primo istante, fino a questa unione che sancisce l’inizio di un nuovo capitolo. “Nel mio cuore e nella mia mente, casa sarà sempre Roma ma, oggi, il concetto ha molto più a che fare con la persona con cui sto. Quando sono con Chloe (il nome di Dove Cameron, n.d.r.), anche se siamo in tour e ci troviamo a Baden-Baden, in Germania, mi sento a casa. Ci bastiamo davvero l’uno all’altra”, queste le parole di Damiano a pochi giorni dalle nozze.