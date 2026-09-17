Castiglion del Bosco, la location di lusso e la bellezza toscana per le nozze di Damiano David e Dove Cameron

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iStock Damiano David e Dove Cameron location nozze

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Damiano David e Dove Cameron sarebbero ormai a un passo dal matrimonio e, dopo mesi di indiscrezioni, falsi avvistamenti e ipotesi sulle possibili location, iniziano a emergere dettagli sempre più precisi sul grande giorno. La coppia avrebbe scelto l’Italia e, più precisamente, uno degli angoli più romantici della Toscana per pronunciare il fatidico sì. Una cerimonia che si annuncia elegantissima ma soprattutto riservata, con ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo internazionale. E, tra le indiscrezioni, spunta anche quella che farà felici i fan dei Måneskin: alle nozze potrebbe esserci una reunion molto speciale.

Damiano David e Dove Cameron sposi in Toscana: quando e dove

La data da cerchiare sul calendario sarebbe venerdì 25 settembre 2026: dopo le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller, e quelle di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ecco avvicinarsi un altro tra i matrimoni più attesi dell’anno, quello tra Damiano David e Dove Cameron, i quali avrebbero scelto di sposarsi nel territorio di Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia, trasformando le colline senesi e i vigneti del Brunello nello scenario del loro matrimonio.

Una scelta decisamente italiana e romantica, che arriva dopo le pubblicazioni di matrimonio affisse al Comune di Roma, città natale di Damiano, e dopo un lungo susseguirsi di voci che avevano portato il matrimonio praticamente in ogni angolo d’Italia, dalla Sicilia alla Puglia.

Alla fine, però, la scelta sarebbe caduta su Castiglion del Bosco, esclusiva tenuta Rosewood immersa nella campagna toscana. Una location a cinque stelle che negli anni ha conquistato celebrities e personalità internazionali e che sembra perfetta per garantire alla coppia ciò che desidera maggiormente: bellezza, eleganza e soprattutto privacy.

La struttura, del resto, è già abituata ai matrimoni da copertina: qui hanno festeggiato le loro nozze Kate Upton e Justin Verlander nel 2017 e Caroline Wozniacki e David Lee nel 2019. Anche Paul McCartney ha scelto la tenuta per festeggiare i suoi settant’anni, mentre Barack Obama vi ha trascorso del tempo giocando a golf.

Insomma, una cornice decisamente all’altezza di uno dei matrimoni celebri più attesi dell’anno.

Gli invitati, i Måneskin e l’abito di Dove Cameron: cosa sappiamo

Se sulla data e sulla locationc’è qualche certezza, resta ancora top secret la lista completa degli invitati. A rendere particolarmente movimentata la festa potrebbe pensarci già la famiglia di Damiano: il cantante ha raccontato in passato di avere una famiglia romana numerosissima, con circa un centinaio di cugini.

Accanto ai parenti dovrebbero esserci naturalmente gli amici della coppia e diversi nomi dello showbiz internazionale. Ma gli occhi dei fan sono puntati soprattutto su tre possibili invitati: Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

I compagni di avventura di Damiano nei Måneskin sarebbero infatti attesi in Toscana per festeggiare insieme a lui, una sorta di reunion privata della band, lontana dai concerti e dai riflettori, dopo la pausa dalle scene iniziata nel 2024. E non è difficile immaginare quanto anche solo una foto dei quattro insieme possa diventare virale.

Grande curiosità anche per il look della sposa: secondo le indiscrezioni circolate finora, Dove Cameron potrebbe arrivare all’altare con un abito firmato Valentino. Nessun dettaglio, almeno per il momento, su modello, silhouette o eventuali cambi d’abito: tutto sembra essere protetto dal massimo riserbo.

Una scelta perfettamente coerente con il modo in cui Damiano e Dove hanno vissuto la loro relazione: insieme dal 2023 e ufficialmente coppia sul red carpet dall’inizio del 2024, i due non hanno mai nascosto il loro amore, ma hanno cercato di proteggere i momenti più importanti della loro vita privata.

Lo stesso vale per la proposta di matrimonio: il fidanzamento è stato annunciato il 3 gennaio 2026, ma dietro l’anello, alla cui creazione avrebbe partecipato anche Damiano, non c’è stata nessuna spettacolare dichiarazione hollywoodiana.

Dove ha raccontato che tutto è accaduto mentre stavano preparando le valigie: lei era senza trucco, con i capelli ancora bagnati e una grande T-shirt addosso, ed è proprio in quella quotidianità che Damiano avrebbe scelto di chiederle di condividere la vita con lui.

Il senso delle sue parole era semplice e decisamente romantico: la loro esistenza è già piena di eventi, palchi, red carpet e momenti pubblici. Quello che desiderava davvero erano invece le cose normali: cucinare insieme, occuparsi della casa, condividere il bucato e persino i piatti da lavare.

Ora quella promessa potrebbe diventare realtà tra i vigneti della Toscana e, se le indiscrezioni saranno confermate, per Damiano David e Dove Cameron manca davvero pochissimo al loro “sì”.