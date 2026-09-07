La splendida villa liberty (ora hotel) a Sorrento, scelta da Ida di Filippo per il suo matrimonio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ida Di Filippo

Affacciato sul Golfo di Napoli, con il Vesuvio a disegnare l’orizzonte e il mare ai suoi piedi, il Grand Hotel Europa Palace di Sorrento è stata la location scelta da Ida Di Filippo, volto amatissimo di Casa a prima vista, per festeggiare il matrimonio con Pietro Albano. Una cornice scenografica, capace di unire il fascino di una dimora storica all’atmosfera della Costiera sorrentina.

Il Grand Hotel Europa Palace di Sorrento, una villa liberty da sogno

Le lussuose nozze di Ida Di Filippo, amatissimo volto di Real Time, si sono tenute presso lo splendido Grand Hotel Europa Palace di Sorrento, all’interno di una struttura d’epoca che si affaccia sul mare della Costiera. Una location da sogno, una villa Art Nouveau immersa nel verde e affacciata sul Golfo di Napoli, con camere che arrivano a costare più di 1.8000 euro a notte.

La struttura si trova in via Correale, a pochi minuti a piedi da Piazza Tasso e dal centro storico di Sorrento, dove si trova anche la chiesa dove Ida Di Filippo ha pronunciato il fatidico sì. Il cuore dell’hotel è una villa in stile Liberty, circondata da terrazze e giardini mediterranei e costruita in una posizione privilegiata sulla scogliera. L’edificio conserva ancora oggi l’impronta delle grandi residenze signorili che hanno contribuito a rendere celebre Sorrento come meta del turismo internazionale.

La trasformazione in albergo risale alla seconda metà del Novecento: nelle cronologie storiche dell’ospitalità sorrentina l’Hotel Europa Palace compare nel 1960, classificato come quattro stelle e dotato all’epoca di 71 camere e 137 posti letto. La villa è così diventata nel tempo una delle strutture alberghiere storiche della città, mantenendo però il carattere originario della dimora e soprattutto il suo rapporto spettacolare con il paesaggio.

A renderla particolare è soprattutto la posizione: dalle terrazze lo sguardo spazia sul Golfo di Napoli, sul Vesuvio e sulla costa sorrentina. Le camere conservano il carattere elegante della struttura, declinandolo in diverse categorie che vanno dalle Classic alle suite più esclusive.

Alcune si affacciano sulla città, mentre le sistemazioni più panoramiche regalano una vista laterale o frontale sul mare di Sorrento e sul Golfo di Napoli. Tra le proposte figurano le Deluxe vista mare, le Junior Suite, le Suite con terrazzo, la Signature Suite e il Penthouse. Gli ambienti combinano il fascino della dimora storica con dotazioni contemporanee.

Le dimensioni crescono nelle categorie superiori: la Deluxe Premium vista mare, per esempio, misura circa 30 metri quadrati, mentre la Suite vista mare raggiunge i 40 metri quadrati e dispone di zona notte e soggiorno separati. Il vero elemento distintivo resta però il panorama: nelle camere rivolte verso il mare, finestre e affacci trasformano il Golfo in parte integrante dell’esperienza di soggiorno.

Più in basso si trovano la piscina e l’accesso privato al mare, raggiungibili attraverso un ascensore che scende lungo la scogliera. L’hotel dispone inoltre di un molo privato e di ampi spazi panoramici, caratteristiche che spiegano perché la struttura sia particolarmente adatta anche a ricevimenti e grandi eventi.

Il matrimonio da favola di Ida Di Filippo

È proprio qui che, dopo il rito religioso celebrato il 5 settembre al Santuario della Madonna del Carmine di Sorrento, Ida Di Filippo e Pietro Albano hanno accolto amici e parenti per il loro ricevimento. Sulla terrazza panoramica sono stati allestiti tavoli rotondi, composizioni floreali e candelabri, mantenendo un’atmosfera elegante e raffinata.

La scelta della location non poteva essere più in sintonia con l’agente immobiliare che proprio grazie a Casa a prima vista ha costruito la propria popolarità raccontando case, appartamenti e immobili da sogno. Il momento più spettacolare è arrivato con il taglio della torta, realizzata dal pasticciere e volto televisivo Tommaso Foglia: una creazione a più piani presentata sulla scalinata dell’hotel tra luci, scintille e fuochi d’artificio. Alla festa hanno partecipato anche Mariana D’Amico e Gianluca Torre, colleghi di Ida in Casa a prima vista e scelti per accompagnarla nel giorno delle nozze.