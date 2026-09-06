L’agente immobiliare più amata d’Italia ha detto sì. Il matrimonio da sogno di Ida di Filippo e Pietro Albano, che si trasformerà in uno speciale di "Casa a prima vista"

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IPA Ida di Filippo

Se c’è una cosa che non è mancata è la location da sogno. Ida di Filippo, la vivace agente immobiliare diventata famosa con Casa a prima vista, è stata protagonista di un matrimonio da favola, nella splendida cornice di Sorrento. Ida ha detto sì a Pietro Albano e, al suo fianco, nello speciale ruolo di damigelli, c’erano anche Gianluca Torre e Mariana D’Amico. Tutti i dettagli delle splendide nozze, tra romanticismo, grande divertimento e un (abbondante) pizzico di lusso.

Ida di Filippo ha sposato Pietro Albano

“Il grande giorno è arrivato, eccoci speriamo di non piangere troppo, sono felicissimissima. Vamos, che questa giornata stupenda abbia inizio”: così Ida di Filippo nella mattina del suo matrimonio, svoltosi nella soleggiata giornata di sabato 5 settembre – poche ore prima dell’ancor più vistoso rito dei Me contro Te. L’agente immobiliare che fa di un vanto il suo essere nata al Sud, non poteva che scegliere la Campania per far da cornice al giorno più bello: la cerimonia si è tenuta a Sorrento.

Il fortunato è Pietro Albano, infermiere 35enne al fianco di Ida da ben 12 anni. E di lui non sappiamo nient’altro. Nonostante il grande successo mediatico ottenuto grazie al programma Casa a prima vista, di Filippo ha sempre rispettato la scelta del compagno di restare lontano dai riflettori. Lo sposo era elegantissimo con un classico smoking nero, alleggerito da una cravatta in seta bianca e da un luminoso fiore all’occhiello.

Il lussuoso matrimonio #suppliedby

Ida di Filippo attendeva con ansia questo giorno e ha scelto di fare le cose in grande… con un piccolo aiuto. Le nozze dell’agente immobiliare si sono tenute presso lo splendido Grand Hotel Europa Palace di Sorrento, all’interno di una struttura d’epoca che si affaccia sul mare della Costiera. Una location di gran lusso, con camera che arrivano a costare più di 1.8000 euro a notte. Ida, però, ha ricevuto un piccolo sconto, o forse non ha pagato nulla, chissà: sulle sue storie Instagram è reso noto che l’evento è stato un #supppliedby.

Dopo il rito religioso in chiesa, la cerimonia si è spostata nella terrazza dell’hotel, per l’occasione illuminata come una gioiosa festa di paese, in linea con il carattere esuberante della sposa. Sposa che indossava un romantico abito in pizzo, con maniche lunghe e taglio a sirena. Ormai irrinunciabile, è arrivato anche il cambio d’abito. Il secondo look scelto da Ida era sensuale ma raffinato, un impalpabile vestito in seta con scollo all’americana.

La suggestiva cena in terrazza si è conclusa con il taglio della torta (altissima e a più piani) accompagnato da lucine e scintille per poi essere seguita da una scatenata festa in taverna. Luci rosse e musica a tutto volume: al matrimonio di Ida di Filippo ci si è divertiti parecchi. Ma con stile. Per organizzare il grande giorno, Ida si è fatta aiutare da una wedding planner, che ha imposto agli ospiti un dress code elegante e raffinato: toni del giallo canarino, ruggine, grigio perla e verde bosco per le donne; sfumature di blu notte, marrone, beige e azzurro per gli uomini.

Diventerà uno speciale di Casa a prima vista

Nello speciale ruolo di damigelli c’erano anche Gianluca Torre e Mariana D’Amico, i colleghi di Casa a prima vista e ormai grandi amici di Ida. Il matrimonio si trasformerà infatti in una puntata speciale del noto programma di Real Time. L’occasione per svelare il lato più romantico e sincero dei beniamini dell’immobiliare.