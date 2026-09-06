Sofia Scalia e Luigi Calagna, noti come i Me contro Te, si sono sposati davvero durante uno spettacolo per bambini: erano 6mila gli invitati, tutti paganti

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IPA Sofia Scalia e Luigi Scalagna

Non è affatto una novità. Al matrimonio si invita il cugino che non si vede dalla prima comunione e il prozio che non si è mai sopportato, il compagno delle medie che non si sa che fine ha fatto e l’ex professore di francese frequentato per appena un mese e mezzo. Si riempe la sala di semisconosciuti nella speranza che usufruiscano tutti generosamente dell’iban riportato sull’invito, contribuendo alla salute economica della giovane coppia. I Me contro Te hanno fatto esattamente la stessa cosa, ma riuscendo a guadagnarci parecchio, parecchio di più. Il resoconto dalle nozze show degli youtuber più amati dai bambini d’Italia, che con canzoncine e gag hanno costruito un impero milionario.

Il matrimonio diventa uno show, con tanto di biglietto

Navata bianche, sedie rosse, rose e ortensie. Ma ci troviamo all’interno di un teatro. Chi sta seduto su quelle sedie ha pagato un biglietto (dai 40 agli 80 euro circa, più 250 euro per avere la possibilità di congratularsi personalmente con gli sposi). Lo sposo arriva accompagnato tra quattro ballerini, quando arriva la sposa in sala parte la standing ovation. Lui indossa uno smoking bianco con papillon nero, lei un principesco abito in pizzo con strascico chilometrico, di cui si prendono cura quattro bimbe di fucsia vestite.

Mentre la sposa percorre la navata, lo sposo le dedica una serenata: “Ti amo. Siamo partiti da zero e ora guarda tutto questo. Non mi sembra vero. Tu sei la mia realtà, sei il mio sogno. Volevo dirti una cosa: meravigliosa”. Mentre ballano e si stringono le mani, partono i fuochi dall’artificio. Il celebrante dà il benvenuto a tutti, “testimoni, amici, bambini” – non sottolinea come siano tutti pagati o paganti. “Ci sono momenti in cui comprendiamo che ciò che stiamo vivendo rimarrà con noi per sempre”. Senz’altro, perché è stato adeguatamente filmato e, chissà, si trasformerà in un nuovo film presto nei cinema.

“Se siamo arrivati qui non è perché è stato tutto facile ma perché abbiamo deciso di continuare ad amarci anche nei momenti difficili. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo perché per me il regalo più bello sei sempre stata tu” sono le commosse parole dello sposo. “Se ripenso all’inizio della nostra storia mi vengono i brividi. Avevo solo 15 anni ma con te ho sempre saputo di avere incontrato qualcuno che sarebbe rimasto. Siamo diventati grandi l’uno accanto all’altra. Ti prendi cura di me senza far rumore” è la risposta della sposa.

E poi arriva il fatidico sì, che non è parte del copione: sul palco anche un funzionario del comune di Milano, il matrimonio è stato legalmente registrato. E poi ricomincia lo show, con le canzoni più famose del duo, le scenografie, i balletti, migliaia di bambini in visibilio che si godono il loro primo matrimonio da invitati, convinti di esserlo stati davvero.

Chi sono Sofia Scalia e Luigi Calagna

I loro fan li conoscono come Sofì e Luì, sugli atti di matrimonio si trova invece scritto Sofia Scalia e Luigi Calagna. Sono nati entrambi a Partinico, in provincia di Palermo, nel 1992 lui, 1997 lei. Luigi studiava Farmacia, Sofia pensava a Medicina. Poi, però, hanno iniziato a filmarsi mentre si sfidavano a giochi innocui e spensierati, da fare in cameretta, come quando si era bambini: Me contro Te e niente più.

Il successo arriva immediato e incontenibile. Le sfide di Luigi e Sofia vengono seguite su YouTube da milioni di bambini, e si trasformano in veri e propri film, in spettacoli teatrali, canzoni e concerti, giochi in scatola e merchandising. Chi ha figli piccoli sa benissimo chi sono, a tutti gli altri basti sapere che, pensionata la Ferragni, sono gli influencer più potenti e ricchi del Paese.

L’impero milionario dei Me contro Te

7,3 milioni di iscritti su YouTube, di fronte a più di 3mila video pubblicati e miliardi di visualizzazioni; 3,5 milioni di follower su TikTok e 1,6 milioni su Instagram – Facebook è al di fuori del loro target. Al matrimonio, però, di fan ne sono arrivati “soltanto” 6mila, seppur l’arena ne potesse ospitare 10mila in più. Non che i Rsvp negativi abbiano intaccato il patrimonio di questa giovane coppia di abilissimi imprenditori.

La Me Contro Te Srl, di proprietà di Sofia e Luigi 50/50, nel 2024 presentò un patrimonio netto di circa 27 milioni di euro. 3 milioni in liquidità, 4 da titoli di Stato e strumenti finanziari e ben 20 milioni investiti in fabbricati civili, in quasi 40 proprietà immobiliari sparse per le zone più in voga di Milano. Il tutto ottenuto facendo ballare i bambini sul tablet e senza mai pronunciare una parolaccia. Chapeau, e che vissero felici e contenti.