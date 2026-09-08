Da sempre legatissimi malgrado la differenza d'età, i fratelli Ferro si sono ritrovati alle nozze di Flavio e Tiziano ha emozionato tutti

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IPA Tiziano Ferro

In ogni matrimonio che si rispetti, arriva il momento in cui qualcuno si alza, chiede silenzio e prova a dire ad alta voce ciò che prova per gli sposi. A Villa Boncompagni Ludovisi quel momento è arrivato quando Tiziano Ferro ha aperto un foglio e ha cominciato a leggere. Davanti a lui c’erano il fratello minore Flavio Ferro e Alessia Marone, appena diventati marito e moglie. Dietro, un giardino pieno di invitati con i bicchieri ancora a mezz’aria.

Il matrimonio di Flavio Ferro e Alessia Marone a Villa Boncompagni Ludovisi

Della giornata non esiste un servizio fotografico ufficiale, perché la cerimonia si è svolta nella discrezione più totale. Tutto quello che si è visto arriva dalle storie Instagram pubblicate dalla sposa, che ha deciso di aprire uno spiraglio sul ricevimento e di mostrarlo con i suoi tempi e le sue inquadrature. Nei video scorrono i preparativi, il verde della villa, i tavoli, i brindisi, le facce degli amici. È il racconto di una festa privata, non di un grande evento: per il loro giorno più bello, gli sposi hanno deciso di circondarsi solo degli affetti più cari.

La scelta dice qualcosa di più importante. Chi si sposa, oggi, tende a tenere per sé la regia delle immagini. Il risultato è insieme paradossale e coerente: il matrimonio finisce comunque sui social, però alle condizioni di chi lo ha vissuto.

La lettera di Tiziano Ferro al fratello: il video che ha fatto il giro dei social

Il frammento più condiviso dura pochi secondi. Il cantautore di Latina tiene il foglio con entrambe le mani, la testa china, e legge una lettera scritta per Flavio e Alessia. La voce si incrina quasi subito, poi si riprende, poi cede di nuovo. A un certo punto alza gli occhi e cerca quelli del fratello, quasi a verificare che stia reggendo anche lui.

Non è un discorso da palco, e si vede, anche se avrebbe potuto farlo. Perché i tanti che lo seguono da tempo riconoscono un gesto familiare: Tiziano Ferro ha spesso affidato alla carta le cose che gli costano di più, dai concerti agli interventi in televisione, ogni volta che la scaletta lasciava spazio a qualcosa di non previsto. Sappiamo che leggere gli permette di arrivare in fondo. Anche stavolta ha funzionato così, con la differenza che il pubblico non erano ventimila persone ma una famiglia seduta ai tavoli.

Un’emozione senza regia

Sui social il video è stato ripreso e commentato per ore, e non soltanto per la presenza del fratello famoso. A incuriosire è stata la sproporzione tra la scena e chi vi era presente: un artista abituato a riempire gli stadi ridotto a un uomo che fatica a leggere quattro righe per suo fratello. Del resto, tutto questo non ci ha stupito: il rapporto tra Flavio e Tiziano è sempre stato strettissimo, tanto che esiste pure una canzone – Mio Fratello – che parla proprio di lui.

Nelle storie l’atmosfera resta leggera: la commozione occupa un punto preciso della giornata e poi si scioglie nei brindisi, tra invitati che si abbracciano e telefoni alzati per non perdere niente. Quella che si vede è la seconda fase della carriera di Ferro, molto più intima e lontana dalle pose patinate dei primi e travolgenti anni in cui la fama l’aveva inevitabilmente condizionato.

Il resto lo hanno fatto le storie di Alessia Marone, che nel giro di poche ore hanno trasformato una cerimonia riservata nel momento più visto del fine settimana. Senza che nessuno, a quanto pare, lo avesse messo in programma.