Federica Pellegrini e Matteo Giunta romantici per l’anniversario di nozze: “Quante vite abbiamo vissuto”

È un giorno speciale per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che il 27 agosto festeggiano il quarto anniversario di nozze

IPA Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano l'anniversario di nozze

Un amore nato a bordo vasca che, oggi, a distanza di anni, è più forte che mai. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono legati indissolubilmente al 27 agosto, giorno in cui, quattro anni fa, si sono detti Sì. Un giorno speciale che entrambi hanno deciso di celebrare con delle foto ricordo condivise su Instagram, che li ritraggono nel giorno più bello.

Le romantiche dediche nel giorno dell’anniversario

Per un giorno così speciale, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso con i propri follower di Instagram due scatti del giorno delle nozze, celebrate il 27 agosto del 2022 a Venezia. Immagini senza tempo, in cui a colpire sono gli sguardi dei due innamorati e le parole che hanno scelto di dedicarsi.

Romanticissima dedica pubblicata da Federica Pellegrini: “Poi incontri quegli occhi che sanno resistere ai tuoi. E comincia la sfida più bella che è a metà tra la voglia e la tortura. 4 anni e quante vite abbiamo vissuto?! Auguri Tato Mio”. Inevitabilmente tornano alla mente le tappe di una bella storia d’amore, che li ha visti l’una al fianco dell’altro sia nei momenti più importanti della sua carriera agonistica che in quelli privati, coronati poi dalla nascita delle loro due amate bambine, Matilde e Rachele.

A farle eco sono le parole del marito Matteo Giunta, che ha condiviso a sua volta uno scatto del loro giorno più bello: “4 anni e 2 meraviglie… Buon anniversario Amore mio“. Un pensiero che celebra il percorso di coppia e la felicità della loro famiglia.

Quello tra la Divina e il suo Matteo è un amore che, all’inizio, hanno protetto con grande riservatezza. Per quasi tre anni, infatti, i due hanno preferito mantenere segreta la relazione per tutelare gli equilibri della squadra, arrivando persino a divertenti stratagemmi pur di sfuggire a gli occhi indiscreti del gossip. Tempi lontani, oggi sostituiti dalla voglia di condividere con il mondo la propria felicità.

Il matrimonio da fiaba a Venezia

Nel 2022 la coppia ha scelto Venezia per celebrare un matrimonio che è rimasto negli annali. Uno dei più romantici, senza dubbio: il fatidico Sì è stato pronunciato nel pomeriggio all’interno della Chiesa di San Zaccaria, a pochi passi da piazza San Marco, con una toccante cerimonia toccante da don Antonio Genovese. Quel giorno un sodalizio professionale si è trasformato in una promessa d’amore eterno, vissuta davanti agli sguardi commossi dei familiari e degli amici più cari.

La regia dell’intero evento è stata firmata dal celebre wedding planner Enzo Miccio, che ha allestito per gli sposi delle bellissime scenografie floreali di rose e ortensie bianche. Federica Pellegrini ha incantato tutti giungendo all’altare al braccio del padre Roberto, indossando per l’occasione un raffinato abito sartoriale disegnato dalla stilista Nicole Cavallo e realizzato in mikado di seta color avorio. A impreziosire il tutto, un velo di ben quattro metri con dettagli floreali 3D e un elegante cerchietto con una rosa bianca tra i capelli. Elegantissimo anche lo sposo, che ha scelto un abito sartoriale blu firmato Carlo Pignatelli.

I festeggiamenti sono poi proseguiti nell’esclusiva Isola delle Rose, presso il Resort JW Marriott Venice, con 160 invitati. Tra questi, volti noti dello sport e dello spettacolo come Flavia Pennetta, Giovanni Malagò e Luca Cordero di Montezemolo. Il momento clou della serata è stato il taglio della spettacolare torta nuziale creata per l’occasione dal maestro Iginio Massari.