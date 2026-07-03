Federica Pellegrini, vita da mamma bis tra scoperte e conquiste: “10 magliette al giorno”

IPA Federica Pellegrini mamma di due bambine

Sono passati tre mesi dalla nascita della sua secondogenita e Federica Pellegrini tira le somme. Su Instagram racconta con ironia come cambiata la sua vita sia cambiata, tra nuove scoperte e piccole grandi conquiste. Con Matilde di soli 2 anni e l’arrivo di Rachele, le giornate sono piene e c’è bisogno di molta organizzazione e soprattutto di sapere quali sono le priorità.

Nella divisione dei compiti gioca un ruolo fondamentale Matteo Giunta, con cui la ex nuotatrice sta per festeggiare 4 anni di nozze. “E la presenza dei papà fa la differenza” scrive lui nei commenti. “Lo sapevo già. Al secondo giro però fa più differenza… molta di più” replica lei, in uno scambio pieno di dolcezza e supporto reciproco.

La nuova vita di Federica Pellegrini

Sul divano, con Rachele in braccio e i due bulldog francesi che schiacciano un pisolino: così si mostra Federica Pellegrini nel post Instagram. “3 mesi e ho scoperto che…” scrive la ex giurata di Italia’s Got Talent, e poi parte con la lista per punti.

“Che si può allattare ogni 3 ore, che alla sera nel dubbio comunque piangono, che possono dormire anche di giorno”, inizia la Divina, raccontando con poche parole lunghe notti senza sonno, poppate, il cambiamento di una routine che con Matilde aveva consolidato. Ma ci sono anche scoperte che fanno la differenza: “Il grandissimo potere del tiralatte (più autonomia senza viaggi per lei inutili appresso alla mamma)” spiega, e non mancano gli imprevisti: “Posso cambiarmi anche 10 magliette al giorno”.

La lista delle nuove scoperte prosegue: “Che i nonni sono un ottimo diversivo, che la casa si sistema dalle 22 in poi”. Ma soprattutto la scoperta più importante: “Che è proprio vero, ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi, più preparati forse ma differenti!”. Piccole rivoluzioni nella vita di ogni giorno, che lei affronta con grinta ed entusiasmo.

La complicità con Matteo Giunta

In questa vita frenetica da mamma di due bimbe piccole, Federica Pellegrini forma una squadra perfetta con Matteo Giunta. I due sono sempre stati molto affiatati e da quando sono diventati genitori hanno imparato a spalleggiarsi ancora di più.

La loro relazione è stata resa ufficiale dopo le Olimpiadi di Tokyo, ma erano diversi anni che era scoccata la scintilla. Si sono sposati nell’agosto 2022 a Venezia e il sogno di diventare genitori si è concretizzato con la nascita di Matilde a gennaio 2024, seguita da Rachele ad aprile di quest’anno.

La nascita di Rachele

Se la primogenita è stata a lungo cercata, Rachele è arrivata senza che fosse prevista. La gioia comunque è stata enorme e mamma e papà l’hanno condivisa sui social. Fare i conti con la quotidianità però non è stato subito semplice: “È un periodaccio, Matilde è gelosissima” ha scherzato la Divina raccontando gli affanni della nuova vita da mamma di due bimbe. Ha anche confidato di avere provato un forte senso di colpa per non riuscire a dare a entrambe le figlie le stesse attenzioni.

Ma è bastata qualche settimana di rodaggio e un po’ di organizzazione per dissipare le nubi. E dalle parole del post è evidente che ora abbia acquistato quella sicurezza e consapevolezza di cui all’inizio dubitava.