Matrimonio Pellegrini-Giunta, i preparativi per le nozze in Laguna: location, fedi, invitati vip

Federica Pellegrini è pronta a coronare il suo sogno d’amore sposandosi con il compagno Matteo Giunta, suo ex allenatore di nuoto. Il matrimonio sarebbe programmato per il 27 agosto e trapelano in queste ore i dettagli più succosi dell’attesa cerimonia. Dalla scelta dell’abito alle fedi, dalla location al numero di ospiti invitati, tra cui qualche Vip: la coppia ha voluto organizzare le cose in grande per un giorno che si preannuncia indimenticabile.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i dettagli delle nozze: location e invitati

Il 27 agosto 2022 è l’ipotetica data in cui Federica Pellegrini e Matteo Giunta convoleranno a nozze, a coronamento di una storia d’amore che dura ormai dal 2018. La data non è stata ufficializzata dalla coppia ed era addirittura stata smentita dalla stessa campionessa. Tuttavia è rimbalzata sui quotidiani e testate online in questi giorni e circolano già i primi dettagli del matrimonio, che si preannuncia da favola. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, la campionessa di nuoto e il suo ex allenatore si sposeranno nella meravigliosa cornice di Venezia, città nella quale la ‘Divina’ aveva ricevuto nel novembre 2021 la romantica proposta di nozze.

La location effettiva è ancora top secret ma, come riporta il quotidiano, secondo il settimanale Oggi potrebbe essere la Chiesa di San Zaccaria. Il ricevimento, sempre in Laguna, dovrebbe invece svolgersi al lussuoso JW Marriott Venice Resort.

Alla cerimonia è prevista la presenza di ben 160 invitati, tra amici e familiari della coppia, Vip e non. Fra questi il Presidente del Coni Giovanni Malagò, grande amico e sostenitore di Federica Pellegrini, oltre all’ipotetica partecipazione della coppia d’oro del tennis composta da Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Mentre l’ex della Divina, Filippo Magnini, dovrebbe essere assente. Testimone della sposa sarà il fratello, Alessandro Pellegrini. Un ruolo da guest star è invece previsto per i quattro bulldog francesi della coppia: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: abito, fedi e organizzazione delle nozze

Sono numerosi i dettagli top secret attorno all’atteso matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. L’abito da sposa della campionessa di nuoto potrebbe essere di Giorgio Armani, mentre le fedi sarebbero firmate Damiani, storica gioielleria. Chi invece ha organizzato con cura la cerimonia è il wedding planner per eccellenza dei matrimoni dei Vip: Enzo Miccio.

La ‘Divina’ del nuoto, in seguito al ritiro dalle gare, ha così voluto concentrare tutte le sue energie sulla preparazione del matrimonio con Matteo Giunta. In una recente intervista al Corriere della Sera, si era confidata a cuore aperto sul giorno più importante della sua vita, rivelando anche quale sarà la meta del viaggio di nozze: “Andremo in America, nei nostri luoghi del cuore. Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo”.

Ora è tempo per la coppia di coronare il suo sogno d’amore. Un rapporto nato nelle vasche delle piscine come un semplice legame professionale tra allenatore e allieva, poi sbocciato in una romantica storia d’amore ufficializzata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un nuovo traguardo di vita per entrambi è ormai alle porte.