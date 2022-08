Federica Pellegrini, nessun matrimonio ad agosto: è mistero sulla data delle nozze

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Federica Pellegrini e Matteo Giunta avrebbero dovuto convolare a nozze il prossimo 27 agosto, almeno questo era quanto si diceva sulle loro nozze. Pare infatti che le cose non stiano esattamente così: la campionessa ha smentito la notizia, o meglio, quella sulla data del suo matrimonio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, niente matrimonio ad agosto: il mistero sulla data

In tantissimi avevano riportato come certa la data del 27 agosto per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa e il suo ex allenatore sono pronti a pronunciare il fatidico sì davanti a parenti e amici a Venezia, ma a quanto pare la data diffusa dai giornali non corrisponderebbe a quella reale.

È stata la stessa Pellegrini a smentire la notizia in un’intervista rilasciata alla testata L’Arena, facendo un po’ di chiarezza sulle sue nozze. “Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla“, ha raccontato l’ex nuotatrice.

Una scelta ben precisa quella di Federica, che ha sempre voluto mantenere un certo riserbo sul suo giorno più bello con il suo Matteo, come aveva raccontato in un’intervista a Verissimo risalente a qualche mese fa. “Top secret la location, il matrimonio è nelle mani del wedding planner Enzo Miccio. Ci piace creare il mistero. Anche sull’abito… Il matrimonio, l’abito bianco e tutto il contorno è qualcosa di nostro personale. Preferiamo non dire nulla”, aveva detto.

E il fraintendimento sulla data delle nozze è nato proprio dalle parole pronunciate dalla “Divina” nel salotto di Silvia Toffanin: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”, aveva dichiarato allora.

Federica Pellegrini, quello che sappiamo sulle nozze

Sebbene abbia cercato di mantenere un certo riserbo sul suo matrimonio, Federica Pellegrini qualcosa sul suo giorno più bello l’aveva rivelato al settimanale Chi, raccontando le grandi emozioni legate alle nozze. “Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta”, aveva raccontato. Stando alle indiscrezioni avrebbe optato per la bellissima Chiesa di San Zaccaria, che si trova a due passi da Piazza San Marco.

La sportiva ha le idee ben chiare, tanto che a Domenica In aveva raccontato: “Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche. Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d’amore con Matteo”.

Sebbene molti dettagli siano ancora avvolti nel mistero, quel che è certo è che sarà un matrimonio da sogno insieme alle persone più importanti per la coppia, dato che al loro fianco c’è l’inimitabile wedding planner Enzo Miccio, che ha recentemente accompagnato la coppia per dei sopralluoghi per la location dei festeggiamenti.