Federica Pellegrini, i dettagli segreti delle nozze con Matteo Giunta

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Hanno preso il grande via i preparativi per le nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta; la campionessa olimpica ha svelato in un’intervista in esclusiva su Chi alcuni dettagli segreti sul grande giorno, ma anche sui social ha scelto di condividere alcuni momenti sui sopralluoghi, pubblicando foto in compagnia di un wedding planner molto amato e conosciuto, il quale seguirà i due futuri sposini in questo meraviglioso viaggio prematrimoniale.

Federica Pellegrini, dove sposerà Matteo Giunta

Lo avevano già annunciato durante la loro prima intervista insieme a Verissimo, ma adesso Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno deciso di raccontare in esclusiva a Chi alcuni dettagli segreti sul loro matrimonio. “Sarà a fine estate, a Venezia, vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte…”.

Dovremo aspettarci quindi grandi cose dai due innamorati che nel frattempo hanno iniziato i loro sopralluoghi a Venezia. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono approdati in città in compagnia di un ospite speciale, un wedding planner che in televisione ha trovato il suo maggiore successo. Chi, se non lui? Stiamo parlando dell’inimitabile Enzo Miccio, che seguirà i preparativi per le nozze che saranno sicuramente una grande favola. Lui stesso ha pubblicato nelle scorse ore un video su Instagram in cui riprende i futuri sposi di spalle, e anche la diretta interessata ha commentato: “Mah… chissà come sarà”, allegando alcune immagini che la ritraggono insieme al suo compagno su una barca, geolocalizzandosi a Venezia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: nozze imminenti

Felici e sorridenti, così appaiono Federica Pellegrini e Matteo Giunta durante i vari giri di sopralluogo per il loro matrimonio insieme al loro amico e Wedding Planner Enzo Miccio; i due si sposeranno a fine giugno, come dichiarato dalla stessa Pellegrini, ma la data non è ancora stata ufficializzata.

“Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche. Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d’amore con Matteo”, così aveva spiegato l’ex nuotatrice a Domenica In. Nel frattempo, però, Federica Pellegrini si è già goduta un po’ di tempo con le sue colleghe e amiche in Puglia, in cui ha trascorso un fine settimana tra relax e divertimento, alla ricerca dell’abito perfetto per le cinque damigelle.

Pellegrini e Giunta: l’inizio segreto del loro amore

Sempre nell’intervista rilasciata in esclusiva a Chi, l’ex nuotatrice e il suo futuro marito hanno raccontato qualcosa in più sul loro amore nato a bordo vasca. “Forse la decisione più giusta che abbiamo preso è stata proprio quella di dividere il percorso atletico da quello privato e personale. Io avevo avuto relazioni che anche da un punto di vista mediatico erano state importanti. Non il massimo. E poi nel nostro ambiente la storia con l’allenatore un po’ destabilizza. Sì, all’inizio non lo sapeva proprio nessuno, correva veloce il 2018″, ha spiegato la Pellegrini.

Un amore nato in segreto, ma che finalmente ha trovato la luce in occasione dell’ultima gara olimpica della Pellegrini a Tokyo, svelando al mondo intero la loro relazione e liberandosi di tutto, riuscendo a vivere il sentimento davanti agli occhi di tutti.