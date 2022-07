Federica Pellegrini, tutto pronto per le nozze. Lei indossa già “l’abito bianco” su Instagram

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

È tutto pronto per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa olimpica e il suo compagno si sposeranno a fine estate a Venezia, circondati dall’affetto dei propri cari e dei loro amici. Nel frattempo, in attesa del fatidico sì, la coppia si sta concedendo qualche giorno di relax, una piccola anticipazione della luna di miele, e intanto la Pellegrini ha già indossato “l’abito bianco”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, fa capolino “l’abito bianco” su Instagram

Manca pochissimo al fatidico sì di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la data delle nozze era stata svelata qualche tempo fa nel corso di un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”, aveva confessato.

L’ex nuotatrice e il compagno non vedono l’ora di sposarsi e su Instagram stanno mostrando la loro fuga d’amore prima del matrimonio. Una breve vacanza per ricaricarsi prima di affrontare tutte le emozioni legate alle imminenti nozze, quasi un’anticipazione della luna di miele. I due si sono rifugiati nel Lazio per qualche giorno di riposo, per la precisione a Sabaudia: un po’ di mare, tuffi e tanto romanticismo sono gli ingredienti di queste giornate all’insegna del relax. E tra gli scatti in costume, in spiaggia e con gli occhiali da sole, ha fatto capolino una carrellata di scatti al tramonto, in cui la bella Federica indossa un mini abito bianco, arricchito da borchie argentate e che valorizza le sue lunghe gambe da sportiva.

La scelta del minidress non pare affatto casuale: a poco più di un mese dalle nozze, le foto romantiche sembrano quasi un’anteprima delle loro nozze.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le nozze imminenti

Federica Pellegrini sposerà Matteo Giunta a fine estate, in una chiesa di Venezia: sono questi alcuni dei dettagli che la campionessa azzurra aveva rivelato in merito alle nozze. Lo aveva fatto qualche tempo fa sulle pagine del settimanale Chi spiegando: “Vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte…”.

Ad aiutare la coppia nell’organizzazione del matrimonio uno dei wedding planner più famosi, ovviamente Enzo Miccio. La sportiva ha le idee ben chiare, tanto che a Domenica In, aveva raccontato: “Alle mie nozze ci saranno cinque damigelle, le mie amiche storiche. Cinque è un numero che ricorre spesso nella mia storia d’amore con Matteo”.

Adesso che manca pochissimo al matrimonio, tra i desideri c’è anche quello di allargare la famiglia, come ha riferito nel corso di un’intervista al settimanale Oggi: “Non ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito”.