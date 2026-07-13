Federica Pellegrini, le vacanze sola con la piccola Mati: “Avevamo bisogno di tempo insieme”

Federica Pellegrini si è concessa qualche giorno di vacanza con la figlia Matilde: le immagini sono dolcissime

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Federica Pellegrini

Vacanze in famiglia per Federica Pellegrini. La campionessa italiana si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna con la figlia Matilde, documentando quei magici momenti con una serie di scatti all’insegna della dolcezza.

Le vacanze di Federica Pellegrini con la figlia

La nascita della piccola Rachele è stato un evento che ha segnato profondamente gli equilibri della famiglia Pellegrini-Giunta. La primogenita della coppia, Matilde, ha infatti solo due anni, e la nuotatrice ha raccontato spesso come la gelosia nei confronti della nuova arrivata si sia manifestata in diverse occasioni. Per questo motivo, Federica ha deciso di dedicarsi totalmente alla figlia più grande per qualche giorno, organizzando con lei una mini-vacanza in Sardegna.

“È stata la nostra settimana… Mamma, figlia. Avevamo bisogno di un po’ di tempo insieme ed è stato incredibile vederti già così grande, forte, decisa, sognatrice. Sei bella mia dolce Mati. Adesso c’è il pappo che è geloso e dobbiamo tornare”, ha scritto Pellegrini accanto ad un carousel che racconta i momenti più belli del viaggio.

Nelle immagini, Federica si mostra nei panni di mamma amorevole e presente, tenendo tra le braccia Matilde in spiaggia e cullandola durante un viaggio in auto. A strappare qualche sorriso, è anche l’approccio della piccola all’acqua: a soli due anni, la bambina non esita a tuffarsi in piscina sotto gli occhi vigili della mamma, segno che il nuoto è davvero una questione di DNA.

Federica Pellegrini, i progetti dopo la Sardegna

Calato il sipario sul soggiorno sardo, Federica e Mati torneranno a riabbracciare papà Matteo, che non ha esitato a commentare il post: “E io?!? Molto geloso“, ha scritto ironicamente lo sportivo. La “divina” non ha ancora reso noti i suoi piani per l’estate, ma è probabile che decida di concedersi una vacanza con la famiglia al gran completo.

Non mancherà sicuramente il mare nei prossimi impegni della nuotatrice, che, come suo solito, potrebbe decidere di condividere con i suoi follower i momenti più significativi di un’ eventuale villeggiatura.

Federica Pellegrini, il rapporto con Mati

La scelta di trascorrere le vacanze con Matilde non è stata casuale: in una serie di story sui social, Federica Pellegrini aveva raccontato come la nascita della sua secondogenita Rachele avesse turbato l’equilibrio della famiglia. “Mati è molto gelosa, passa da amore immenso a crisi nere, soprattutto nel momento dell’allattamento. E Rachele vomita di continuo, rigurgita tantissimo. Queste sono le cose più delicate da gestire”, aveva raccontato l’ex campionessa.

Federica si era anche detta tormentata dai sensi di colpa: “Con Matilde non mi era mai capitato di sentirmi in colpa, anche quando piangeva se uscivo di casa. Con l’arrivo di Rachele l’ho invece sentito maggiormente perché non riuscivo a dare le stesse attenzioni ad entrambe. Con Matilde non riesco a passare lo stesso tempo di prima, e a Rachele non riesco a dare tutto quello che davo alla sua sorellina appena nata”, aveva spiegato qualche mese fa.

Probabilmente, aver trascorso un po’ di tempo in compagnia della sua primogenita è servito a dare nuova linfa al loro rapporto madre-figlia.