Myrta Merlino, la dedica a Tardelli nel giorno del compleanno: “La mia persona del cuore”

IPA Myrta Merlino e Marco Tardelli

Chi l’ha detto che i grandi amori arrivano soltanto quando si è giovani? La vita può sorprendere e, proprio quando pensiamo che tutto sia già scritto, ci ricorda che cuore e sentimenti non conoscono età. Lo sa bene Myrta Merlino che, in occasione del 72esimo compleanno del compagno Marco Tardelli, ha condiviso una romantica dedica su Instagram che celebra il loro percorso come coppia.

La dedica di Myrta Merlino

Un carosello di foto che li ritrae insieme, tra sorrisi e sguardi complici, ricordi felici di una vita che ha regalato loro la gioia di un grande amore. Quelli di Myrta Merlino non sono i soliti auguri formali, né le classiche parole romantiche già viste e riviste. Sono parole che celebrano il compagno Marco Tardelli, approfittando del suo 72esimo compleanno e ripercorrendo con la mente e con il cuore il percorso di vita che stanno condividendo ormai dal 2016.

“Oggi è il compleanno di Marco – scrive su Instagram -. Un uomo perbene, che è diventato la mia persona del cuore. Insieme abbiamo imparato che amare non è soltanto scegliersi. È restare. Attraversare. Tenersi la mano quando la vita cambia strada. E abbiamo scoperto, forse un po’ tardi ma proprio per questo ancora più profondamente, la bellezza di una parola piccolissima e immensa: noi. Auguri, amore mio. A tutto quello che abbiamo attraversato. E a tutta la vita che ancora ci aspetta“.

L’amore è splendido in ogni sua forma, ma nella maturità diventa una scelta consapevole che si rinnova costantemente nel tempo, scegliendo di restare, appunto, affrontando ogni sfida sostenendosi a vicenda. Sempre uniti.

Il fulcro della dedica è proprio in quel “noi” pieno e significativo. “Io e Marco ci siamo conosicuti in un’età della vita un po’ più avanzata, ma abbiamo proprio l’idea che siamo a casa. Io ho trovato casa in lui e lui ha trovato casa in me. Arrivo a casa, lui mi abbraccia e io so che le sue braccia sono il mio posto”, aveva dichiarato la giornalista ai microfoni di Verissimo.

Sia la giornalista che l’ex calciatore sono giunti a questa storia con carriere importanti e matrimoni alle spalle, inclusi figli oramai grandi. Per la giornalista, abbandonarsi a un sentimento così limpido ha significato riscoprire una libertà interiore senza maschere o timori e ha sempre definito il legame con il compagno un dono inestimabile, che è riuscito a regalarle la tanto desiderata serenità.

L’amore tra Myrta Merlino e Marco Tardelli

Questa storia d’amore è nata da una lunga amicizia (ben 15 anni), trasformatasi nel tempo in una sintonia speciale. Poi, una sera qualunque, il destino ha fatto il resto: è bastata una cena per capire di non poter più stare lontani l’una dall’altro. Così, nel giro di 48 ore, Marco Tardelli ha stravolto la propria vita trasferendosi a Roma per iniziare subito la convivenza e da allora i due sono inseparabili.

La coppia vive a Roma, ma ha scelto Pantelleria come rifugio del cuore, in particolare un dammuso che si affaccia sul mare. È qui che trascorrono l’estate, immersi nella natura e lontani dalle luci dei riflettori.

Myrta Merlino ricorda a tutte le donne che l’amore vero può rinnovarsi a ogni età, a patto di tenersi stretti per mano.