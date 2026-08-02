Antonella Mosetti, compleanno speciale: accanto a lei c’è l’uomo che le ha fatto ritrovare l’amore

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Antonella Mosetti

Un compleanno all’insegna dell’amore, della serenità ritrovata e degli affetti più sinceri: Antonella Mosetti ha celebrato i suoi 51 anni circondata dalle persone più importanti della sua vita, scegliendo un’atmosfera intima e familiare per spegnere le candeline. A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza del compagno Emanuele, l’uomo che negli ultimi mesi è riuscito a restituirle fiducia nell’amore e con il quale oggi appare più felice che mai.

Antonella Mosetti, 51 candeline tra l’amore della famiglia e del fidanzato

La showgirl Antonella Mosetti ha compiuto 51 anni e per celebrare questo importante traguardo ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti della festa attraverso un carosello di fotografie pubblicato su Instagram. Ad accompagnare gli scatti una semplice dedica a se stessa: “Happy Birthday to me”, poche parole, ma sufficienti a raccontare la gioia di un momento importante della sua vita, vissuto con il sorriso e con la consapevolezza di aver ritrovato un equilibrio personale dopo anni complessi.

Le immagini mostrano una festa casalinga, semplice ma curata, organizzata insieme alla famiglia e agli amici più stretti. Allo scoccare della mezzanotte Antonella spegne le candeline su una selezione di dolci, mentre intorno a lei si respira un’atmosfera di grande complicità e, tra un brindisi e una risata, è proprio Emanuele a stappare una bottiglia per celebrare l’inizio di questo nuovo anno di vita della compagna.

Il momento che ha conquistato maggiormente i follower è proprio quello del tenero bacio tra i due, uno scambio d’affetto spontaneo che racconta più di mille parole e conferma quanto il loro legame sia diventato solido nel corso dell’ultimo anno. Antonella, per l’occasione, ha scelto un elegante abito rosa senza maniche che valorizza le spalle e il décolleté, completando il look con una coda di cavallo alta e ordinata che mette in risalto il viso.

Accanto al compagno non manca naturalmente la figlia Asia, il grande amore della sua vita: diventata mamma ad appena 21 anni, Antonella ha sempre raccontato il profondo rapporto che la lega alla figlia, spesso protagonista dei suoi post social e delle occasioni familiari più importanti. Anche questa volta la festa è stata l’occasione per riunire le persone che negli anni le sono rimaste accanto.

Quella con Emanuele, però, è una storia speciale, nata quando la showgirl non cercava affatto una nuova relazione. A raccontarlo era stata la stessa Mosetti durante un’intervista a Verissimo, dove aveva ripercorso le tappe di un amore sbocciato lentamente, quasi in punta di piedi.

Antonella Mosetti, com’è nato l’amore per Emanuele

Inizialmente tra Antonella Mosetti ed Emanuele Cerroni, un agente di commercio riservato ed estraneo al mondo dello spettacolo. esisteva soltanto un’amicizia. O almeno, così sembrava agli occhi di Antonella, di fatti lei stessa aveva confessato che lui, probabilmente, “fingeva un po’ l’amicizia”, mentre lei non provava alcun interesse sentimentale. Col passare dei mesi, però, qualcosa ha iniziato a cambiare: Emanuele riusciva a farla ridere, a trasmetterle tranquillità e soprattutto a regalarle una sensazione che, come aveva raccontato, non provava da tempo, quella di sentirsi protetta.

È stato proprio questo aspetto a fare la differenza. Antonella aveva spiegato di essersi resa conto, quasi all’improvviso, che lui occupava ormai un posto importante nei suoi pensieri. Si sorprendeva a cercarlo durante la giornata e a sentirne la mancanza quando non si faceva sentire e da quel momento il rapporto ha iniziato a trasformarsi, passando lentamente dall’amicizia all’amore.

La svolta definitiva è arrivata durante una vacanza a Marrakech: Emanuele l’ha raggiunta mentre lei si trovava in Marocco con un’amica e quella settimana trascorsa insieme ha cambiato tutto. La showgirl aveva raccontato che proprio in quei giorni il suo cuore “è impazzito”, facendo capire di aver finalmente abbassato le difese e accolto un sentimento che fino a quel momento aveva cercato di tenere a distanza.

Oggi, a distanza di oltre un anno dall’inizio della loro storia, le fotografie del compleanno sembrano raccontare una donna diversa: serena, innamorata e circondata dall’affetto delle persone che contano davvero.