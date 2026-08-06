“Ogni giorno più bella”: gli auguri di Fabio Caressa a Benedetta Parodi sono dolcissimi

Benedetta Parodi festeggia 54 anni e riceve una romantica dedica da Fabio Caressa: le foto in barca, la risposta e la loro lunga storia d’amore

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Fabio Caressa e Benedetta Parodi

Nel pieno dell’estate, tra il blu del mare e l’atmosfera rilassata di una giornata in barca, Fabio Caressa ha scelto un modo semplice ma tenerissimo per festeggiare i 54 anni di Benedetta Parodi. Ha preferito la sincerità immediata dei social a qualsiasi dedica costruita, condividendo due scatti di coppia che raccontano tutta la loro intesa. Un gesto spontaneo che ha immediatamente conquistato il plauso dei follower.

Benedetta Parodi compie gli anni: la dedica di Fabio Caressa

Nelle fotografie pubblicate dal giornalista sportivo, marito e moglie sono in costume a bordo di una barca. Si stringono, si baciano e appaiono rilassati, lontani dai ritmi frenetici della televisione. A fare da didascalia, poche parole, quelle giuste: “Ogni giorno più bella! Buon compleanno amore mio”. Cos’altro serve, in fondo?

Benedetta Parodi ha risposto con la leggerezza che caratterizza il loro rapporto pubblico. “Merito tuo”, ha scritto sotto il post, trasformando gli auguri in un botta e risposta affettuoso e dolcissimo. Un dettaglio che ha divertito i fan e ha raccontato più di molte dichiarazioni solenni: tra loro, il romanticismo passa anche dall’ironia.

La conduttrice, amata da sempre per il suo stile spontaneo e per il modo semplice con cui porta la cucina in televisione, ha festeggiato così un nuovo traguardo personale in splendida forma. Accanto a lei c’è ancora e sempre lui, Fabio Caressa, con cui condivide una vita costruita tra lavoro, famiglia e tanta complicità.

Il matrimonio e la regola che li tiene uniti

L’11 luglio 2026 la coppia ha celebrato 27 anni di matrimonio. Un anniversario arrivato due anni dopo la festa per le nozze d’argento, organizzata nel 2024 insieme alle persone più care e tantissimi amici. In quell’occasione Benedetta Parodi aveva sorpreso tutti rimettendo l’abito scelto per il sì del 1999, un vestito dal forte valore emotivo.

La solidità della loro relazione – una delle più longeve e tenere dello showbiz – non viene raccontata come una favola senza difficoltà. Entrambi hanno spiegato che il loro equilibrio nasce dalla capacità di affrontare i momenti complicati senza rimandarli. Per Caressa, parlare subito evita che i problemi crescano nel silenzio; per Benedetta, contano anche il senso dell’umorismo e la libertà di conservare spazi personali.

È una formula concreta che in molti conoscono e adottano, e forse è proprio questo a rendere la coppia così amata: Fabio e Benedetta non sembrano molto diversi da ognuno di noi e non nascondono il lavoro quotidiano necessario per stare insieme, ma riescono a raccontarlo con naturalezza.

Dalla redazione alla famiglia con Matilde, Eleonora e Diego

Il loro incontro risale al 1997, quando entrambi lavoravano a Tele+. La relazione si è trasformata prima in un progetto condiviso e, due anni dopo, è arrivato il matrimonio. La famiglia si è poi allargata con Matilde, nata nel 2002, Eleonora nel 2004 e Diego nel 2009.

Oggi i figli sono cresciuti e la coppia continua a dividersi tra impegni professionali e vita privata, senza rinunciare alle occasioni per celebrarsi. La dedica per i 54 anni di Benedetta Parodi conferma però un’abitudine semplice: ricordarsi di dire “ti amo”, anche dopo quasi trent’anni insieme.