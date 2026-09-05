Jonathan Kashanian terzo concorrente del Grande Fratello Vip 2026: il ritorno dopo la vittoria

Jonathan Kashanian torna nella Casa che lo ha visto vincere nel 2004: nel video di presentazione racconta pregi, difetti e passioni

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IPA Jonathan Kashanian è concorrente del GF Vip 2026

Jonathan Kashanian torna al Grande Fratello, ma questa volta da concorrente Vip. Il suo nome è il terzo ufficializzato per la nuova edizione del reality di Canale 5, dopo quelli di Alex Belli e Guendalina Tavassi.

Una partecipazione che ha inevitabilmente qualcosa di speciale, perché per Jonathan la Casa non è un luogo qualunque: è lo stesso posto che nel 2004 lo ha visto entrare a 23 anni e, qualche mese dopo, uscire da vincitore.

Jonathan Kashanian è concorrente del “Grande Fratello Vip 2026”

A distanza di oltre vent’anni Jonathan Kashanian è pronto a rimettersi in gioco davanti alle telecamere del reality che ha segnato l’inizio della sua popolarità. Un ritorno che arriva dopo una lunga carriera nel mondo dello spettacolo tra televisione, moda e intrattenimento, e che lo riporta proprio alle origini del suo percorso televisivo.

Quando aveva partecipato al Grande Fratello, Jonathan era ancora lontano dal personaggio televisivo che sarebbe diventato negli anni successivi.

Oggi, invece, torna nella Casa con alle spalle una carriera costruita anche grazie a quella prima esperienza e con la voglia di presentarsi al pubblico senza troppi giri di parole.

Nel video di presentazione per questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi, Kashanian racconta infatti alcuni dei suoi lati più personali senza rinunciare alla sua solita ironia. “Amo la bellezza, le calze, non sopporto i fantasmini”, dice, prima di passare ai suoi difetti: “Sono un ritardatario ma ho un buon cuore”. Una persona allegra, che non si vergogna di ammettere anche di poter essere “a volte pesante”.

Con questi presupposti è inevitabile la curiosità rispetto a come sarà Jonathan Kashanian nella Casa oggi. Il reality è cambiato e sono cambiate le dinamiche televisive, ma il suo ingresso porta con sé un legame con la storia del programma che pochi altri concorrenti possono vantare.

Il suo nome si aggiunge così al cast ancora in costruzione della nuova edizione, che promette di riportare nella Casa volti già conosciuti dal pubblico insieme a personaggi pronti a farsi scoprire. A varcare la casa, per il momento, saranno anche Alex Belli e Guendalina Tavassi. Per Jonathan, però, la sfida avrà un significato diverso: tornare nel luogo in cui tutto è cominciato, questa volta con alle spalle una carriera intera.

Jonathan Kashanian, la vittoria al Grande Fratello nel 2004

La prima volta che Jonathan Kashanian ha varcato la porta della Casa è stata nel 2004, quando aveva appena 23 anni, presentandosi al pubblico come giovane stilista. Fin dai primi giorni era riuscito a farsi notare per la sua personalità, il suo modo di vestirsi e un carattere decisamente sopra le righe.

La sua avventura è durata 71 giorni e il 2 dicembre 2004 viene proclamato vincitore della quinta edizione del reality. Una vittoria che ha cambiato il corso della sua vita professionale e gli ha permesso di trasformare quella prima esperienza televisiva nell’inizio di un percorso molto più lungo.

Dopo il trionfo, infatti, Jonathan ha continuato a lavorare in televisione, mettendo a frutto la popolarità conquistata nella Casa. La moda è rimasta una parte importante del suo percorso, ma negli anni sono arrivate anche nuove esperienze davanti alle telecamere, tra programmi di intrattenimento e altri reality.

Nel 2018 ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, dove ha affrontato una sfida molto diversa da quella vissuta nella Casa del Grande Fratello, arrivando fino alla quinta posizione.