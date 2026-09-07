Carmen Di Pietro concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2026: il ritorno nella casa

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IPA Carmen Di Pietro concorrente del GF Vip 2026

Carmen Di Pietro torna nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è la nuova concorrente ufficiale della nona edizione del reality di Canale 5 condotta da Ilary Blasi.

Per lei si tratta di un ritorno, visto che aveva già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017. Quasi dieci anni dopo, Carmen è pronta a varcare nuovamente la porta rossa e a vivere una nuova esperienza nella Casa, questa volta con alle spalle molte altre esperienze televisive e una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Per lei il GF Vip significa anche tornare nel luogo in cui aveva già vissuto una parte della sua storia televisiva, con la possibilità di scrivere un capitolo molto diverso dal precedente. La prima esperienza, infatti, si era conclusa dopo poche settimane.

Carmen Di Pietro è concorrente del “Grande Fratello Vip 2026”

Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Ma probabilmente non si riuscirebbe comunque a immaginare nulla di simile. Carmen Di Pietro è pronta a fare ritorno al Grande Fratello Vip e anche per lei la grande porta rossa della Casa torna ad aprirsi per una seconda occasione nella vita del reality.

Nel video di presentazione, Carmen sembra pronta a viversela fino in fondo, senza però scendere a compromessi. Si racconta come disordinatissima, non particolarmente amante delle manicure troppo evidenti, ma anche come una persona che studia molto. Tutti elementi che non vediamo l’ora di ritrovare nella Casa, soprattutto quando arriverà il momento di fare i conti con una convivenza serrata e con abitudini inevitabilmente diverse.

Sul carattere, invece, Carmen non si considera antipatica, ma non sembra troppo interessata a convincere gli altri del contrario. “A chi piaccio piaccio, io son così”, dice, mettendo subito in chiaro che questa volta, come nella vita, non ha intenzione di piacere a tutti.

Carmen Di Pietro, il primo Grande Fratello Vip nel 2017

La prima esperienza di Carmen Di Pietro nella Casa risale al 2017, quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Anche allora alla conduzione c’era Ilary Blasi, mentre Alfonso Signorini ricopriva il ruolo di opinionista.

La sua avventura però è durata poco. Carmen è stata infatti la terza concorrente eliminata dell’edizione, dopo essere finita al televoto contro Daniele Bossari.

Quello con il Grande Fratello Vip, però, non è stato il primo incontro di Carmen con un reality. Molto prima della porta rossa c’era stata L’Isola dei Famosi, nel 2004. La sua prima esperienza da naufraga è rimasta legata anche alla storica lite tra Antonella Elia e Aida Yespica, nella quale Carmen si era trovata coinvolta.

E sull’Isola Carmen è tornata molti anni dopo con una persona speciale al suo fianco. Nel 2022 ha partecipato infatti alla sedicesima edizione del reality insieme al figlio Alessandro. Un’esperienza molto diversa dalla prima, che ha portato entrambi fino alla finale e Carmen fino al terzo posto.

Il ritorno al Grande Fratello Vip arriva così con una domanda inevitabile: come sarà Carmen Di Pietro oggi nella Casa? La risposta, almeno a giudicare dal suo video di presentazione, sembra essere piuttosto semplice: sempre molto Carmen.