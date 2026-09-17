Anticipazioni Grande Fratello Vip 2026, la prima puntata: il debutto dei concorrenti e le sorprese

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip riapre le porte: questa sera, giovedì 17 settembre, prende ufficialmente il via la nuova edizione del reality show di Canale5, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Diciotto concorrenti sono pronti a vivere sotto lo stesso tetto, tra convivenza, strategie, emozioni e inevitabili primi contrasti. E per quattro di loro l’esperienza è già cominciata.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 17 settembre

La porta rossa della Casa più spiata d’Italia è già stata aperta: questa sera, giovedì 17 settembre, parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto ancora una volta da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

La prima puntata servirà a completare il cast e a dare ufficialmente il via alla convivenza tra vip: nella Casa si trovano già Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, protagonisti dell’“Open House” iniziato il 15 settembre in esclusiva su Mediaset Infinity.

A raggiungerli saranno gli altri concorrenti dell’edizione: Simone Annicchiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Valeria Marini, Michelle Masullo, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi.

Una squadra decisamente eterogenea, nella quale non mancano volti che conoscono molto bene le dinamiche dei reality. Basti pensare ad Alex Belli, Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, che hanno già varcato la porta rossa della Casa in passato e sono pronti a stupire il pubblico. E sarà proprio il confronto tra personalità televisive navigatissime e concorrenti meno abituati alle telecamere uno degli ingredienti più interessanti delle prime settimane.

Le sorprese e le novità

La novità più evidente è arrivata ancora prima della diretta: quattro concorrenti hanno potuto varcare la porta rossa con due giorni d’anticipo, permettendo al pubblico di osservare la nascita dei primi rapporti prima dell’ingresso del resto del gruppo. E qualche piccola scintilla non si è fatta attendere.

Durante le prove di una coreografia preparata per la puntata, infatti, Carmen Di Pietro ha avuto alcuni momenti di tensione con i compagni. La showgirl ha incontrato qualche difficoltà con i passi e un’incomprensione con Alessandro Varsi l’ha portata persino a chiedere di cambiare partner. Dopo il nervosismo iniziale, però, il gruppo è riuscito a chiarirsi e a riprendere le prove. La performance dovrebbe essere uno dei momenti della serata.

La prima diretta sarà soprattutto l’occasione per scoprire come cambieranno gli equilibri con l’arrivo degli altri quattordici Vip. Le personalità forti non mancano e la convivenza tra vecchie conoscenze della televisione, nuovi protagonisti e autentici veterani dei reality promette di mettere subito alla prova alleanze e simpatie appena nate.

Al centro del programma ci saranno naturalmente anche i talenti dei diciotto concorrenti, chiamati a mettersi in gioco durante il percorso per conquistare il montepremi finale.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutta stasera, giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale5, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti e i contenuti dedicati alla vita nella Casa.

Il calendario sarà particolarmente fitto già nei primi giorni: dopo il debutto, il reality show tornerà in prima serata sabato 19 settembre e, nella settimana successiva, lunedì 21 e venerdì 25 settembre.