Guendalina Tavassi seconda concorrente del Grande Fratello 2026: dopo 16 anni torna nella Casa

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Guendalina Tavassi

A volte ritornano, e nel caso di Guendalina Tavassi il ritorno è proprio lì dove tutto è cominciato. La content creator è ufficialmente una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, pronta a varcare nuovamente la Porta Rossa a 16 anni dalla sua prima esperienza nel reality.

Guendalina Tavassi è la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip

L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social del reality show, dopo quello di Alex Belli: Guendalina Tavassi è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.

Classe 1986, Guendalina varcherà di nuovo la porta rossa della Casa più spiata d’Italia dopo ben 16 anni dalla sua prima esperienza nel reality show. Era infatti il 2010 quando Guendalina entrò a far parte del cast dell’undicesima edizione del Grande Fratello. All’epoca non era ancora un volto noto dello spettacolo, ma il suo carattere diretto, l’ironia e una personalità decisamente poco incline a passare inosservata le permisero rapidamente di conquistare spazio nel programma e l’attenzione del pubblico.

Da allora la televisione non l’ha più abbandonata. Tavassi ha partecipato due volte a L’Isola dei Famosi, prima nel 2012 e poi nel 2022 insieme al fratello Edoardo, diventato a sua volta uno dei personaggi più riconoscibili dell’universo dei reality. Nel suo curriculum televisivo figura anche l’esperienza a Tale e Quale Show, mentre parallelamente Guendalina ha costruito una forte presenza sui social, trasformando la quotidianità, la famiglia e la sua proverbiale autoironia negli ingredienti del rapporto con i follower.

Il ritorno nella Casa dopo 16 anni

Ora per Guendalina il cerchio si chiude: l’influencer torna al Grande Fratello, ma questa volta da Vip e con oltre quindici anni di televisione e social alle spalle. Come ha raccontato a Storie al Bivio, la partecipazione al reality arrivò per caso: “Non ho fatto nulla per cercarlo”, ha raccontato a Monica Setta. Il “colloquio” avvenne nel locale dove lavorava all’epoca, in un momento difficile della sua vita, single e con una bambina piccola da crescere. “Ti andrebbe di fare il provino per il Grande Fratello?”.

Una domanda a bruciapelo che però la portò a cambiare la sua vita: il primo provino – che all’inizio le sembrava una truffa – andò bene e le aprì le porte del mondo dello spettacolo.

Il ritorno di Guendalina al GF Vip promette di portare nella Casa uno dei caratteri più esplosivi del cast: schietta, combattiva e poco diplomatica quando serve, Tavassi conosce bene i meccanismi dei reality e soprattutto sa come trasformare una semplice discussione in materiale da prima serata.

Nella vita privata è madre di tre figli, Gaia, Chloe e Salvatore, ed è legata dal 2022 a Federico Perna, con il quale si è sposata alle Maldive. “Oggi sono felice, posso dire di aver trovato il vero amore”, aveva raccontato nel salotto di Verissimo qualche tempo fa.

La nuova avventura rappresenta dunque una sorta di ritorno alle origini. Nel 2010 il Grande Fratello contribuì a trasformarla in un personaggio televisivo; nel 2026 sarà Guendalina, ormai veterana dei reality, a provare a lasciare nuovamente il segno nella Casa. E conoscendo il personaggio, immaginare una permanenza silenziosa sembra già la meno probabile delle ipotesi