Ascolti tv del 5 settembre, la sfida tra Ogni promessa è debito e Ciao Darwin

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv nell'ultimo sabato di vacanza. I dati Auditel di sabato 5 settembre, con "Ogni promessa è debito" a sfidare "Ciao Darwin"

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IPA Vincenzo Salemme

Giunge ormai al termine il palinsesto estivo. Quello di sabato 5 settembre 2026 è stato l’ultimo dei fine settimana televisivi dedicati a repliche e grandi classici, da oggi tornano tutti i format più amati. E ricomincia anche la gara degli ascolti tv, seppur i dati Auditel mostrino grande concorrenza anche in questi ultimi giorni d’estate, specie nell’access time.

Scopriamo chi ha trionfato sabato 5 settembre, quando Rai 1 ha mandato in onda in prima serata Ogni promessa è debito, lo show comico condotto da Vincenzo Salemme, per sfidare l’ennesima replica di Ciao Darwin, su Canale 5. Su Rai 2 il thriller Amore e morte in Namibia, su Rai 3 il classico western Giù la testa di Sergio Leone.

La prima serata di Rete 4 ha avuto come protagonista La Promessa, la più amata delle soap opere turche. Mentre su Italia è andato in onda Ampage: Furia animale, film d’azione ispirato a un popolare videogioco degli Anni ’80.

Mentre Pino Insegno e le Pappardelle di Reazione a Catena fanno faville nel preserale, Marco Liorni e L’Eredità Summer continuano a essere sconfitti da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. A seguire tutti i dati della serata del 4 settembre.

Ascolti tv del 5 settembre, prima serata: vince Ciao Darwin

Nella serata di ieri, sabato 5 settembre 2026, su Rai 1 Ogni Promessa è Debito in replica intrattiene 1.099.000 spettatori pari al 10.5%. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video 1.364.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai 2 Amore e morte in Namibia è la scelta di 727.000 spettatori pari al 6%. Su Italia 1 Rampage – Furia animale raduna 684.000 spettatori (5.7%). Su Rai 3 Giù la testa raggiunge 386.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete 4 La Promessa totalizza 750.000 spettatori (6.6%). Su La7 Agente 007 – Una cascata di diamanti conquista 300.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Aria di mare sigla 234.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? cattura l’attenzione di 369.000 spettatori con il 2.8%

Access Prime Time, i dati del 5 settembre

Su Rai 1 l’ultima puntata de L’Eredità Summer totalizza .2.363.000 spettatori (17.1%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.026.000 – 22.3%), La Ruota della Fortuna arriva a 3.706.000 spettatori e il 26.8%. Su Rai 2 TG2 Post è visto da 507.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 781.000 spettatori (5.7%). Su Rai 3 Sapiens Files è scelto da 416.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete 4 Realpolitik raduna 625.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 589.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda registra 872.000 spettatori pari al 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 212.000 spettatori e il 1.6%. Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 362.000 spettatori (2.7%).

Preserale, i dati del 5 settembre

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente con le sue Pappardelle ottiene 1.561.000 spettatori pari al 16%, mentre Reazione a Catena registra 2.350.000 spettatori pari al 20.5%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.115.000 spettatori (12.4%), mentre The Wall coinvolge1.470.000 spettatori (13.9%). Su Rai 2 la semifinale degli Europei di Pallavolo Femminile – Polonia-Italia sigla 1.328.000 spettatori (13.8%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 368.000 spettatori (3.7%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 441.000 spettatori (3.6%). Su Rai 3, dopo Sciaraballa (262.000 – 2.9%) e il TG, l’appuntamento con i TGR informa 1.369.000 spettatori pari all’11.8%, mentre Blob segna 512.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete 4 La Promessa interessa 706.000 spettatori (5.6%). Su La7 Hitchcock arriva a 132.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 la gara di Superbike registra 169.000 spettatori con l’1.8% e le prove di Formula 1 136.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 264.000 spettatori e il 2.2%.