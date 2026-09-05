L’Eredità Summer, l’addio di Marco Liorni: “Peccato sia finita così”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Marco Liorni

Una standing ovation, 180mila euro in palio e un finale che nessuno dei protagonisti avrebbe voluto vedere arrivare. L’Eredità Summer ha chiuso ufficialmente la sua avventura sabato 5 settembre con una puntata ad alta tensione, nella quale Marco Liorni ha incoronato il super campione delle sette settimane estive e salutato il pubblico di Rai 1.

A conquistare il titolo è stato Bruno, capace di imporsi al termine di una battaglia serratissima contro gli altri campioni del programma. Per lui, però, la festa si è interrotta proprio sul più bello: alla Ghigliottina è sfumato un montepremi potenziale di 180mila euro.

“È l’ultima puntata. Stasera vedremo chi sarà il super campione”, ha annunciato Liorni in apertura. Una serata speciale non soltanto per il torneo, ma anche perché segna il passaggio di testimone nel palinsesto di Rai 1: da domenica 6 settembre tornerà Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Chiude L’Eredità Summer, cosa è successo nell’ultima puntata

La corsa verso il titolo è partita immediatamente con un colpo di scena. Prima della gara vera e propria è stato necessario ridurre il numero dei concorrenti e a farne le spese è Andrea. Alla domanda su quanti spaghetti, sovrapposti verticalmente, sarebbero necessari per raggiungere l’altezza del David di Michelangelo con la sua base, la risposta corretta era 21. Andrea ha però frainteso il quesito e risposto 700mila, abbandonando così la competizione.

È cominciata quindi la sfida tra i cinque concorrenti rimasti. Il primo eliminato è stato Massimiliano, battuto da Bruno nel testa a testa. Quest’ultimo ha dovuto rischiare ancora poco dopo, quando nel gioco delle date si è ritrovato contro Maria Vittoria: anche questa volta è riuscito a salvarsi.

Sono quindi rimasti Bruno, Fabrizio ed Emanuela. Proprio quest’ultima si è dovuta arrendere ad un passo dall’ultimo confronto, lasciando ai due uomini la possibilità di giocarsi il titolo.

Alla fine è stato Bruno ad avere la meglio su Fabrizio, diventando ufficialmente super campione de L’Eredità Summer. Il pubblico si è alzato in piedi per applaudirlo e Marco Liorni non ha nascosto l’entusiasmo: “Peccato che sia finita, è stato spettacolo puro”.

Dietro il trionfo c’è anche una storia familiare. Subito dopo la vittoria, Bruno ha dedicato il risultato alle persone che lo hanno spinto a mettersi alla prova.

“La dedico a mio figlio Lorenzo che mi ha convinto a iscrivermi, ma anche a mia moglie Lucia che mi ha incoraggiato e sostenuto”, ha dichiarato visibilmente emozionato.

Bruno è arrivato alla Ghigliottina con 180mila euro, dopo avere già conquistato circa 104mila euro nelle sue precedenti partecipazioni. Il campione ha poi superato senza errori la fase preliminare e conservato l’intero montepremi.

Davanti a lui sono comparsi cinque indizi: Celentano, Cuori, Piantare, Volante e Sport. Sessanta secondi per trovare la parola capace di unirli tutti. La prima intuizione di Bruno è stata Clan. Erroneamente.

La Ghigliottina da 180mila euro sfuma, poi l’ultimo saluto di Liorni

“Stasera non ho nessuna fiducia nella mia parola, è stato un po’ l’istinto degli ultimi secondi”, ha ammesso Bruno. Ha deciso così di giocarsi una delle ultime possibilità e ha acquistato la sesta parola, Jovanotti, facendo però precipitare il valore della Ghigliottina da 180mila a 18mila euro.

Il nuovo indizio lo ha portato a cambiare strada. Ha cancellato clan in favore della parola velocità ma non era la risposta corretta. La parola capace di collegare tutti gli indizi era infatti asso. Bruno è rimasto senza il premio dell’ultima Ghigliottina, ma con il titolo di super campione e una standing ovation che fotografa il suo percorso nel programma.

Per Marco Liorni è arrivato invece il momento dei saluti. Il conduttore ha richiamato al centro dello studio i campioni che hanno animato le sette settimane estive e ha salutato Greta, senza dimenticare Linda Pani, che aveva lasciato anticipatamente la trasmissione per dedicarsi ad altri impegni professionali.

È l’ultima immagine de L’Eredità Summer: concorrenti e protagonisti riuniti in studio dopo sette settimane di sfide. Bruno se ne è andato con il titolo, ma senza l’ultima ricchissima vincita. Marco Liorni ha salutato il pubblico e Rai 1 cambia volto: da domenica 6 settembre la prima serata passa ad Affari Tuoi con Stefano De Martino, mentre per il ritorno della versione tradizionale de L’Eredità bisognerà attendere l’autunno inoltrato.