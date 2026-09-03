L’Eredità Summer, Marco Liorni in imbarazzo. Il finale è amaro

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IPA Marco Liorni conduce "L'Eredità Summer"

È giovedì 3 settembre e Marco Liorni torna con il torneo dei campioni de L’Eredità Summer. Sono le ultime puntate prima del ritorno di Affari Tuoi e di Stefano De Martino, e il conduttore è pronto a regalare un’altra serata tra giochi e curiosità, ancora una volta affiancato dalla sola professoressa Greta. In studio torna Fabrizio, il campione, insieme a cinque sfidanti pronti a contendersi il titolo.

La gara parte subito con una serie di eliminazioni, mentre al Gioco delle Porte Liorni si lascia andare a un momento di imbarazzo davanti a una domanda decisamente particolare.

L’Eredità Summer, gnocchi e cheeseburger eliminano le concorrenti

A sfidarsi in questa puntata sono Fabrizio, il campione, Bruno, Massimiliano, Emanuela, Maria Vittoria e Andrea. Il gioco parte con una domanda numerica che nasconde un’eliminazione immediata.

“Usando il minimo possibile, quante monete da 1 euro impilate coprono l’altezza di una bottiglia da un litro e mezzo?”, chiede Liorni. La soluzione è 142, ma Andrea scrive 40 e, essendosi allontanato maggiormente dalla risposta corretta, deve abbandonare subito la puntata.

Dopo la prima eliminazione si passa alla “Scossa“, questa volta dedicata al cibo. Tra le diverse opzioni ce n’è una che contiene più acqua delle altre e che i concorrenti devono evitare. Emanuela punta sul ghiacciolo all’arancia, sostenendo che gli gnocchi recuperino molta acqua durante la cottura. Un’intuizione che si rivela però giustissima: il cibo da non dire erano proprio gli gnocchi. Maria Vittoria cade così nella “Scossa”.

La concorrente sceglie di sfidare Massimiliano, ma non riesce ad avere la meglio e deve lasciare a sua volta la gara. Poco dopo arriva il “Gioco delle Date” che mette in difficoltà anche Emanuela: la concorrente cade sulla data dell’invenzione del cheeseburger, sceglie di sfidare Bruno, ma perde la sfida e deve rinunciare alla sua eredità.

L’Eredità Summer, Liorni si imbarazza al Gioco delle Porte

Salutate Emanuela e Maria Vittoria, Marco Liorni introduce il “Gioco delle Porte”, che per questa serata è tutto al maschile. Tra le diverse possibilità c’è anche la porta dedicata al cinema e Massimiliano deve rispondere a una domanda legata a Jurassic Park: a cosa è ispirato il verso dei velociraptor?

La risposta esatta è “tartarughe in amore“. “La sentiamo?”, chiede Liorni e dalla regia fanno partire il particolare verso dei velociraptor. Il conduttore ascolta per qualche secondo, poi si lascia andare: “Basta, mi imbarazzo, mammamia,hai capito le tartarughe“. Massimiliano non si lascia sfuggire l’occasione e commenta: “Ecco perché campano così tanto”.

Il “Gioco delle Porte” prosegue poi tra domande e momenti leggeri: Greta si cimenta in un ballo stile La febbre del sabato sera, mentre Bruno sorprende tutti con la sua incredibile conoscenza musicale nella porta dedicata all’eredità. Al termine della manche sono proprio Bruno e Massimiliano a contendersi l’accesso alla Ghigliottina.

Bruno sfida la Ghigliottina

La sfida finale premia Bruno, mentre Massimiliano deve salutare il pubblico. Il nuovo campione si siede così al tavolo per provare a conquistare i 185mila euro in palio alla Ghigliottina.

Le parole a disposizione sono “bellissima”, “Frankenstein”, “strega”, “soldato” e “Rebecca”. Bruno arriva a 11.562 euro dopo una serie di dimezzamenti e, allo scadere del tempo a disposizione, scrive “vita”. Non è però convinto della sua risposta e decide di chiedere la sesta parola: “vacanza”.

A questo punto Bruno sceglie comunque di confermare la sua parola. Purtroppo per lui, però, la soluzione corretta è “moglie”, che si collega alle altre parole attraverso il mondo del cinema.