L’Eredità Summer, Greta mette in imbarazzo Marco Liorni. Ed è subito “Bollino rosso”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Marco Liorni e Greta Zuccarello

Manca sempre meno alla fine de L’Eredità Summer, che dal 5 settembre lascerà il posto ad Affari tuoi, che tornerà in onda ogni sera sotto la guida di Stefano De Martino. Ma non per questo il programma che ha tenuto compagnia in queste settimane al pubblico nella fascia dell’access prime time ha abbassato il tiro, continuando a regalare simpatici siparietti e qualche colpo di scena anche durante la puntata del 25 agosto.

Protagonista della serata è stato il campione Riccardo, reduce dalla Ghigliottina della puntata precedente, di cui aveva indovinato la soluzione. Ma ha dovuto cedere lo scettro a Claudio, che ha concluso la sua partita con l’amaro in bocca.

L’Eredità Summer, Marco Liorni s’imbarazza: Greta Zuccarello e la battuta “hot”

Nella serata di martedì 25 agosto è tornato in studio il campione Riccardo, che nella scorsa puntata era riuscito a individuare la parola della Ghigliottina, conquistando 3.500 euro. A sfidarlo ci sono Giorgia, ex pallavolista, Claudio, divulgatore scientifico, Mariagiovanna, nutrizionista, e Valerie, impiegata.

Ad aprire la puntata un siparietto decisamente “caldo”: Greta Zuccarello, tornata in studio dopo due puntate di assenza, presenta il quiz di apertura della serata con un aneddoto. “Ho un appuntamento importante e devo preparare una cena afrodisiaca, prima volevo provarla con la mia collega Linda. Perché se va bene con lei, allora sono sicura di non fare brutta figura al mio appuntamento”.

Una battuta che ha subito messo in imbarazzo Marco Liorni, definendola da “Bollino rosso”. Il primo gioco vede sconfitta Valerie, ma riesce a spuntarla contro Giorgia, che deve lasciare per prima la partita. La concorrente riesce a vincere anche il gioco delle date e viene sfidata da Mariagiovanna, che però ne esce sconfitta. A dominare la partita è proprio Valerie, che ha conquistato 30mila euro.

Il siparietto sul dito medio

La partita continua con il gioco delle porte: e anche questa volta Liorni si rende protagonista di una gag studiata per l’occasione. In studio arriva Lorenzo Sabatini, performer specializzato nello yo-yo, che dopo una dimostrazione freestyle convince il conduttore a cimentarsi in una piccola esibizione. Sabatini aiuta Liorni a sistemare lo yo-yo nella sua mano, nello specifico sul dito medio: “Ah, cominciamo bene!”, replica il presentatore ironizzando.

Alla fine il conduttore riesce nell’impresa, destreggiandosi in una breve performance di fronte al campione di yo-yo. Alla fine del gioco a sfidarsi sono Valerie e Claudio, mentre il campione Riccardo torna a casa. Nonostante la concorrente se la fosse cavata bene nelle gare precedenti, questa volta ha dovuto cedere il passo all’avversario al fotofinish. Il divulgatore si è guadagnato così la possibilità di giocare alla Ghigliottina con un montepremi potenziale di 200mila euro.

Nonostante le mosse quasi perfette – Claudio è riuscito a mantenere il montepremi quasi intatto, dimezzandolo una sola volta a 100mila euro – purtroppo non riesce a dare la giusta soluzione. Prova con la parola “Duello”, che però non soddisfa tutti i requisiti. “Non mi sento molto fiducioso, non mi si è accesa la famosa lampadina. Però non compro la sesta parola, siamo qui per divertirci”. Alla fine la soluzione era “Io”: il concorrente è così costretto a salutare i suoi 100mila euro.