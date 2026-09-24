Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 25 settembre 2026: Odile corre tra le braccia di Umberto

Ufficio Stampa Rai Odile a "Il Paradiso delle Signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de “Il paradiso delle signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 15. Ecco le anticipazioni di venerdì 25 settembre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata del 24 settembre, avevamo lasciato così i nostri protagonisti. Marcello torna da Genova con brutte notizie: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera, ma riceve la visita inaspettata di Valeria che lo spinge a reagire. Simona è tesa per il suo debutto da modella, ma Valter cerca di tranquillizzarla; Lia invece scopre un passato della venere che fino a ora aveva tenuto per sé. Durante la sfilata, Iacopo Corsi viene meno agli accordi presi con Odile, suscitando la sua rabbia e Umberto chiede l’intervento di Adelaide.

Anticipazioni della puntata del 25 settembre 2026

Le veneri scoprono che Simona ha un passato da ballerina e l’arrivo della Fracci al Paradiso regala alla venere un momento speciale. Una cliente d’eccezione riaccende una speranza per Delia che sembrava perduta. Elisa riesce a sottrarsi a un incontro con Cesare, ma risveglia vecchie paure. Provata dal lavoro e dai dubbi su sé stessa, Odile trova in Umberto un sostegno paterno. Adelaide, intanto, crede che Riccardo le stia nascondendo qualcosa.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre 2026.