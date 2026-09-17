Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 18 settembre 2026: un ritorno a lungo atteso

Ufficio stampa Rai Odile, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 10. Odile decide di tornare a Villa Guarnieri dove, a sorpresa, si presenta un componente della famiglia che mancava da molto tempo. Ecco le anticipazioni di venerdì 18 settembre 2026

Nella puntata precedente

Umberto e Carla fanno il loro ingresso al torneo di scacchi al Circolo, suscitando l’attenzione di Adelaide, che nota la complicità tra i due. Burgio risolve un problema sorto all’improvviso in cucina e Rebecca è costretta a ricredersi nei suoi confronti. Iacopo prende una decisione senza consultare Odile, tradendo la sua fiducia. Delia e Botteri stanno pensando ai preparativi del loro matrimonio: lo stilista ha in mente l’abito per la sua futura moglie, la quale, però, non vuole che sia lui a disegnarlo. L’articolo sul Vietnam per Paradiso Donna diventa motivo di scontro in redazione. Adelaide cerca conforto in una persona a lei cara.

Anticipazioni della puntata del 18 settembre 2026

Dopo aver accettato che non sarà lui a realizzare l’abito di Delia, Botteri si concentra sul resto dei preparativi di nozze, ma un imprevisto sconvolge i piani dei futuri sposi. Rebecca ringrazia Mimmo che la sera prima ha risolto il problema del menu per i bambini presenti al Circolo. Valter ed Elisa scoprono che una loro conoscenza del passato frequenta il Paradiso. Umberto trova conforto in un momento di dolore nelle attenzioni di Carla. Per stare vicino a Marta, Odile decide di tornare a Villa Guarnieri dove, a sorpresa, si presenta un componente della famiglia che mancava da molto tempo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre 2026.